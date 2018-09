Politik bol akurát v živom vysielaní: Tieto zábery sa nikdy nemali odvysielať!

Mačka sa stala hviezdou internetu po tom, čo sa znenazdajky objavila v zábere opozičného poľského aktivistu.

Jerzy Targalski mal interview, ktoré bolo vysielané naživo. Vyjadroval sa v ňom o politickom napätí v Poľsku, keď sa jeho mačka Lisio rozhodla, že si uchmatne trošku pozornosti a votrela sa mu rovno do záberu.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happenedí ½í±‡í ¾í´¨í ¾í´·â€â™‚ï¸ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H — Rudy Bouma (@rudybouma) 7. júla 2018

Ryšavá štvornohá fešanda, ktorá najskôr pokojne ležala na stole vedľa Jerzyho, si na svojho pána vyložila labku a následne si to namierila na jeho plecia a začala sa po ňom šplhať a hneď nato mu lízať ucho. Vtipná bola scéna, keď mu svoj chvost strčila priamo do tváre, uvádza portál Mirror.

Targalski si, samozrejme, zachoval tvár profesionála a akrobatickými kúskami svojho domáceho maznáčika sa nenechal vykoľajiť. Vo svojom prejave pokračoval, akoby sa nič nestalo. Vtipné video sa objavilo na Twitteri, kde si ho okamžite pozrelo niekoľko tisíc fanúšikov.

Diváci TV poľskej stanice sú na mačku Lisio zvyknutí, pretože počas živých vstupov sedáva blízko svojho pána, avšak až teraz sa rozhodla zahviezdiť a ukázať sa im v plnej kráse.