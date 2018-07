Tehotná Alexandra nevedela prekusnúť, že jej ex má novú frajerku: Odporný útok na jej pohlavné orgány!

Igor z ruského mesta Gubakha opustil tehotnú priateľku Alexandru Dulesovu (17). Dievčina mu krátko predtým oznámila, že s ním čaká dieťa.

Následne si mladík začal so Sarou Zagidullinou (17), ktorá o jeho predchádzajúcom vzťahu nič nevedela. Rozzúrená ex sa však rozhodla vyzúriť práve na nej. Alexandra spolu s troma kamarátkami vtrhli do Sarinho bytu a pripravili jej hororové chvíle s doživotnými následkami. Úbohej dievčine oholili hlavu, nútili ju, aby ich orálne uspokojovala a močili na ňu. To však nebolo to najhoršie.

Nahú Saru dievčatá zatiahli do kúpeľne, do vagíny jej strčili sprchovaciu hlavicu a pustili najhorúcejšiu vodu. Útočníčky pri odchode ešte vykradli jej byt, vzali si peniaze, notebook či iné cennosti. Portál Mirror cituje ruskú políciu, podľa ktorej mučenie Sary trvalo celé hodiny a mohlo ju zabiť. Dievčina našla posledné zvyšky sily, aby si privolala pomoc. Doktor neskôr potvrdil hroznú pravdu – po útoku je jej vagína tak poškodená, že nikdy nebude môcť mať deti.