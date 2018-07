Slovenská koliba vyriešila príplatky za sviatky a víkendy po svojom: Aha, čo účtujú zákazníkom na bločku!

Koliba U starej matere, ktorá sa nachádza v obci Nemecká neďaleko Brezna, vyriešila zmenu zákona o príplatkoch cez noc, víkendy a sviatky po svojom.

Na miesto celkového zdraženia služieb, v sobotu, nedeľu i cez sviatok jednoducho naúčtujú položku prirážka, a tak sa im straty na vyšších platoch zamestnancov vykompenzujú.

Aj keď sa to na prvý pohľad zákazníkom nemusí páčiť, vedenie reštaurácie argumentuje tým, že to vyriešili takýmto spôsobom preto, aby ceny cez týždeň ostali nezmenené.

„Cez sviatok a víkend je najviac zákazníkov, a takisto aj najviac zamestnancov. Zmenou zákona sa nám navýšili náklady na prácu, a preto sme museli ísť hore aj my. Mnohí to urobili tak, že zdvihli komplet ceny, my sme navýši len víkend a sviatok. Nám dodávatelia navýšili cez sviatok jednorazovou položkou 5 a 10 eur alebo percentami," vysvetľuje Radovan Hrnčiarik z koliby U starej matere netypickú položku na pokladničnom doklade.