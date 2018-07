Pravda o tom, ako sa Lucie Bílá vrátila k zajačikovi: Ich láska kvitne v Bratislave

Stará láska nezhrdzavela.

Česká speváčka Lucie Bílá (52) tvorila pár s výrazne mladším Radkom Filipim (35) od januára 2017, rozchod priznala o 10 mesiacov neskôr. S bývalým fitnes trénerom však kontakt neprerušila a naďalej ho zamestnávala vo svojom tíme. No a teraz slávica so zajačikom opäť tvorí pár.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

,,Mením status na šťastná," napísala v júli Lucie k záberu, na ktorom si s Radkom dávajú bozk. Zdroj z okolia dvojice denníku Aha! prezradil, ako medzi nimi opäť splanula láska. ,,Dal ich dokopy pes Kvído," povedal, pričom narážal na šteniatko, ktoré si speváčka nedávno zaobstarala a kvôli ktorému bola speváčka s bývalým v intenzívnejšom kontakte.

,,Pre Lucii nie je ľahké nájsť si partnera. Neustále pracuje a na zoznamovanie nemá veľa času. Radek sa po jej boku prejavil ako pán Božský, ktorý zvláda dobré časy aj zlé,“ dodal zdroj. Návrat do náručia zajačika však Bílá zjavne nevylučovala už v čase rozchodu. ,,Viete, niekedy od seba ľudia musia odísť, aby mohli byť spolu, a tak to máme my s Radkom," povedala vtedy záhadne pre expres.cz.

Zaľúbenci teraz podľa Aha! trávia čas v Bratislave, kde má Lucie byt. Ona trávi cez deň čas v nahrávacom štúdiu, on chodí do posilňovne. ,,Večery trávia ako každý iný zamilovaný pár. Zájdu na večeru alebo sledujú filmy,“ prezradil zdroj.