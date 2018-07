Ondrej Kandráč si vychutnáva bývanie na Pereši: Všetko má pod palcom manželka

Úspešný muzikant Ondrej Kandráč (40) býva so svojou ukážkovou rodinkou v Košiciach, v televízne preslávenej mestskej časti Pereš.

Priznáva, že hlavou celého domu je manželka Erika (36), ktorá sa stará o záhradku, dom a dokonca zo starého nábytku vytvára nový. Pozrite sa na ich príbytok, ktorý doslova dýcha rodinnou pohodou.

Do nového rodinného domu na Pereši sa rodina Kandráčovcov presťahovala pred piatimi rokmi z jednoizbového bytu. „Nasťahovali sme sa sem týždeň pred narodením našej druhorodenej Emky v zmysle hesla postav dom, zasaď strom a nebol to syn, ale dcéra,“ začína svoje rozprávanie Ondrej Kandráč.

Zariaďovanie celého domu bolo v rukách domácej panej, manželky Eriky. „Mojou jedinou dobrou voľbou v rámci vkusu je moja manželka a tým sa to skončilo. Odvtedy sa o všetko, čo sa týka domácnosti, stará ona. Súhlasím so všetkým, nemám na výber,“ hovorí so smiechom a jeho polovička sa snaží oponovať. „No, máš na výber, ale si rád, keď vyberiem ja.“