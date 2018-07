Veľká zmena v živote českého tenisového páru: Štěpánek sa stal otcom!

Bývalí českí tenisti sa stali rodičmi.

Nicole Vaidišová a Radek Štěpánek majú dieťa. Nicole len pred pár dňami porodila dcéru, ktorej dala meno Stella. Po niekoľkých dňoch sa Radek pochválil so svojou ratolesťou aj na známej sociálnej sieti. Pred pôrodom sa zúčastnil festivalu v Karlových Varoch. "Určite budem pri pôrode, teším sa na novú rolu. Viem, že to bude náročné, ale život bez detí, keď ich chcete mať, by bol smutný," povedal pre iblesk.cz

Na sociálnej sieti zverejnil krásny status. "6. júla o 16:31 sa nám život obrátil hore nohami, keď sme prvýkrát uvideli našu dcéru. Zdravá, šťastná a s hlavičkou plnou vlasov je všetkých, čo sme si kedy mohli priať. Vitaj Stellinka," napísal Štěpánek.