Záchránení futbalisti z Thajska ešte nemajú vyhraté: Záhadná infekcia z jaskyne?

Zázrak sa stal skutočnosťou. Zo zaplavenej thajskej jaskyne evakuovali posledných štyroch hráčov mládežníckeho futbalového tímu aj ich trénera. Podzemie opustili aj štyria potápači thajského námorníctva, ktorí tam boli týždeň s nimi.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Po intenzívnej trojdňovej operácii sa podarilo dostať von všetkých 12 chlapcov aj ich trénera. Každý deň vyviedli na povrch štyri deti. Ako posledný išiel ich tréner. „Nevieme, či je to zázrak, veda alebo čo. Všetkých 13 Divých svíň je teraz von z jaskyne,“ takýmito slovami oznámil svoj úspech záchranný tím. Divé svine je názov tímu, za ktorý chlapci hrajú futbal.

Ťažkosti chlapcov sa však neskončili. Všetkých previezli do nemocnice, kde nejaký čas ostanú v karanténe. Pri dlhodobom pobyte v zaplavenej jaskyni sa totiž mohli nakaziť nejakou infekciou. U niektorých sa dokonca už prejavila záhadná pľúcna infekcia. Aj so svojimi rodičmi sa tak môžu zatiaľ vidieť iba cez sklo. Ak sa po pár dňoch ukáže, že žiadnu infekciu nemajú, až potom budú môcť objať svoje mamy a otcov.

Podľa záchranárov však všetko znášajú veľmi dobre a sú ohromne silní. Aj v jaskyni si zachovali chladnú hlavu. V nemocnici môžu zatiaľ jesť iba ľahkú stravu, kým si ich žalúdky zvyknú. Pýtali si najmä chlieb a čokoládu – oboje im lekári povolili. Úľavou je aj to, že ich škola ospravedlní z nasledujúcich skúšok. Po vyslobodení ich tak nečaká žiadne rýchle doučovanie.

Medzinárodná futbalová federácia FIFA pozvala celý tím na finále majstrovstiev sveta, ktoré bude v nedeľu v Moskve. To však chlapci nestihnú, lebo budú dovtedy zrejme v karanténe. Futbal si však dosýta užijú potom. Na svoj štadión Old Trafford ich spolu so záchrancami pozval napríklad anglický veľkoklub Manchester United. Thajsko je Britom veľmi vďačné, pretože britskí potápači viedli záchrannú operáciu. Nadšení ľudia teraz odkazujú, že celá krajina bude na majstrovstvách sveta fandiť Angličanom.

17 dní v podzemí

23. 6. - futbalový tím – 12 chlapcov a tréner - sa stratili v thajskej jaskyni

24. 6. - záchranári našli ich ruksaky a topánky vnútri jaskyne

25. 6. - našli sa stopy v jaskyni, pátranie komplikovalo počasie

28. 6. - začalo sa odčerpávanie vody z jaskyne

2. 7. - dvaja britskí potápači našli chlapcov v jaskyni

3. 7. - chlapci dostali lekársku pomoc, vodu, jedlo

6. 7. - zomrel dobrovoľník Saman Gunan

8. 7. - zachránili prvých 4 chlapcov

9. 7. - zachránili ďalších 4 chlapcov

10. 7. - zachránili posledných 4 chlapcov aj s trénerom