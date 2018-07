Jozef si ako prvý Slovák nosil v taške srdce za 135-tisíc eur: Dramatická zmena!

Dočkal sa nového srdiečka. Bývalý drevorubač Jozef (48) z Topoľčian bol prvým pacientom na Slovensku, ktorému dali namiesto najdôležitejšieho orgánu v tele prístroj v podobe rádia a ten mu zachránil život. Váži 6 kilogramov a všade ho musel nosiť so sebou.

Každodennému stresu z toho, či sa nevybijú baterky, je našťastie koniec. Jozef sa dočkal transplantácie srdca a dnes sa už zotavuje doma. Nový život si nevie vynachváliť, aj keď je ešte len na začiatku. Jozefovi sa dramaticky zmenil život v januári 2017, keď dostal zápal pľúc, ktorý prešiel na srdcovú chlopňu. „Zrazu bolo všetko inak. Moje srdce sa zväčšilo a začalo zlyhávať. Riešením bola jedine transplantácia,“ opisuje začiatky strastiplnej cesty Jozef. Voperovali mu kardiostimulátor, lekári robili všetko, čo bolo v ich silách, ale stále to bolo horšie. „On má aj ojedinelú krvnú skupinu, vhodný darca sa nevedel nájsť,“ dopĺňa milovaného manžela jeho žena Ľubica (46).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Umelé srdce spustilo alarm

Lekári v Bratislave sa rozhodli pre rizikové a u nás vôbec prvé takéto riešenie. „V novembri minulého roka som dostal umelé srdce. Pri sebe som nosil 6-kilový prístroj, všade samé hadičky, bolo to komplikované, ale fungovalo to,“ vraví pacient. Aj keď mu prístroj zachránil život, občas s ním bola riadna oštara. Baterky vydržali dve hodiny a hocikedy sa nečakane spustil alarm. „Raz sa stalo, že si pristúpil hadičky a nejaká súčiastka sa zlomila. Odpadol a okamžite sme prístroj museli vymeniť,“ približuje život s umelým srdcom oddaná manželka. Pre svojho muža je najväčšou oporou v dobrom i zlom a láska v tejto rodine je priam hmatateľná.

Všetci urobili maximum

Na nové srdiečko manželia stále úpenlivo čakali. „Odrazu 14. mája volala doktorka, že majú pre mňa srdce. Ani som tomu nemohol uveriť, ihneď som podal telefón manželke,“ približuje šťastnú chvíľu Jozef. Hneď na druhý deň ho operovali. Našťastie všetko prebehlo v poriadku, aj keď ich upozorňovali, že po umelom bude jeho telo ťažšie prijímať normálne srdce ako pri klasickej transplantácii. „Všetci sme sa modlili, aj lekári a sestričky robili maximum, podporovali nás, my sme im za to nesmierne vďační,“ vraví so slzami v očiach Ľubica, ktorá manžela neustále drží za ruku. „Vzali sme sa po 20 rokoch, len pre dvoma rokmi. Potom sa to celé začalo diať, akoby sme niečo tušili,“ usmeje sa Jozef.

S novým srdcom sa teraz učí odznova žiť. „Musím sa hýbať, domov som prišiel bezvládny. Ale už teraz sa teším na výlety, najmä do lesa na huby,“ zasmeje sa Jozef. O svojom darcovi vie len to, že bol o štyri roky mladší a dostal mozgovú príhodu. „Jemu už pomôcť nemohli, ale ešte ako poslednú vec na svojej životnej púti zachránil život mne,“ povzdychne si Jozef.

ŠÉF OPERAČNÉHO TÍMU: MÁ ŠANCU NA KVALITNÝ ŽIVOT

Otvoriť galériu Doktor Hulman sa o Jozefa staral už v nemocnici. Zdroj: anc

Michal Hulman, prednosta a primár Kliniky kardiochirurgie NÚSCH:

Operácia prebehla v polovici mája a trvala 8 hodín. Tím sa skladal z 8 ľudí. Pacient je unikátny tým, že vyše pol roka žil s umelým srdcom, ale našiel sa vhodný darca. Umelé srdce za 135 000 € bolo vymenené pri transplantácii za darcovské. Pre iného pacienta sa už nedá po­užiť, mechanické náhrady srdca alebo podporné systémy sú len na jedno po­užitie. Bezprostredne po operácii bol pooperačný stav komplikovaný zlyhaním pravej komory, ktorej činnosť podporili krátkodobo na dva týždne mechanickým systémom. Po odpojení bol pooperačný priebeh primeraný celkovému stavu pacienta. Momentálne je už dva týždne v domácej starostlivosti a rehabilituje. Prognóza je relatívne veľmi slušná, určite nie je poznačená tým, čo má za sebou. Istý čas bude užívať lieky na zníženie imunitnej odpovede, aby jeho organizmus neodvrhol transplantované srdce. Čo sa týka fyzickej výkonnosti, mal by sa vrátiť po rehabilitácii do normálu. Okrem toho si bude musieť dávať pozor na infekčné ochorenia.