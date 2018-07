Megaškandál slovenskej diplomatky Evy Tvarožkovej: Drzosť, ktorá rozzúrila aj novozélandského premiéra!

Užívala si luxus, no bola bez peňazí. Slovenka Eva Tvarožková pracuje ako zástupkyňa šéfa diplomatickej misie Európskej únie na Novom Zélande.

V hlavnom mesta Wellington si prenajala honosný dom, za bývanie však majiteľovi dlhodobo neplatila. Tamojší súd rozhodol, že dlžnú sumu na nájomnom vďaka diplomatickej imunite zaplatiť nemusí.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Mladá slovenská diplomatka pracujúca pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (EEAS) si našla vo svojej novej domovine na Novom Zélande dom snov. Zabývala sa v pompéznej stavbe v časti Karaka Bay z výhľadom na záliv. Rozhodne to nebol lacný špás, týždenne zaň platila 1 500 novozélandských dolárov, čo je takmer 900 eur. Neskôr sa z domu odsťahovala a prestala za dom platiť aj napriek tomu, že mala stále platnú najomnú zmluvu, ako o tom informoval novozélandský spravodajský portál NZ Herald. Prenajímateľovi domu Matthewovi Ryanovi tak vznikla škoda vyše 20-tisíc novozélandských dolárov (11 600 eur), do ktorých sa započítala aj náhrada škody.

Novozélandské súdy najskôr na jar rozhodli, že Tvarožková škodu musí zaplatiť, teraz verdikt zmenili. Slovenku v službách Európskej únie totiž chráni diplomatická imunita. Rozhodnutie súdov poriadne naštvalo zastupujúceho novozélandského premiéra Winstona Petersa, ktorý ho označil za hanebné. Dodal, že ak by išlo o novozélandského diplomata, jeho krajina by zasiahla v prospech poškodeného. „Áno, šli by sme po tom, urobili by sme to pre našu reputáciu,“ vysvetlil Peters.

Podľa hovorcu rezortu diplomacie Petra Suska nebudú do tohto prípadu vstupovať. „Menovaná nie je zamestnankyňou MZVaEZ SR a nepôsobí na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Ministerstvo nemá žiadne bližšie informácie nad rámec toho, čo priniesli médiá, a nemá ani dôvod sa k nemu vyjadrovať,“ odkázal Susko. Európska komisia v SR sa do uzávierky nevyjadrila.