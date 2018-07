Tajomstvo o českom víťazovi NHL Michalovi Kempnom: Trofej so slovenskou príchuťou?!

Slávny Stanleyho pohár určený pre víťaza NHL je odvčera v Česku.

Od ruskej hviezdy Alexandra Ovečkina putoval z Moskvy letecky do Prahy a následne do Hodonína, kde si ho prevzal český obranca Michal Kempný (27), ktorý nechýbal vo víťaznom tíme Washingtonu. V rozhovore pre denník Nový Čas si zaspomínal aj na svoje mládežnícke pôsobenie v Skalici a prezradil aj to, že na oslavy pozval aj slovenskú hokejovú legendu Mariána Hossu (39)!

? Pochádzate z moravského Hodonína, ale v mládežníckych kategóriách ste tri roky pôsobili na Slovensku v Skalici. Ako si spomínate na toto obdobie?

- Hokej som začal hrať v ôsmich rokoch v roku 1998. Motiváciou bolo zlato z olympiády v Nagane, dovtedy som hral futbal či tenis. No vtedy bola z hodonínskeho zimáku vietnamská tržnica, tak som hrával v Břeclavi a potom práve v Skalici. Bola to pre mňa prvá veľká skúsenosť na vyššej hokejovej úrovni. Získal som tam aj juniorský titul, veľmi mi to pomohlo v raste. Bola tam skvelá partia a chalanov som aj pozval na oslavy v Brne.

? Prídu na párty aj Slováci Marián Hossa, Tomáš Jurčo či Richard Pánik, s ktorými ste pôsobili pred výmenou do Washingtonu takmer dva roky v Chicagu?

- Pozvánky som im poslal, ale na oslavy príde iba Marián Hossa, ostatní chalani nemali čas. Je to ťažké skĺbiť, aby boli všetci, ale sme spolu v kontakte.

? Vo Washingtone stále v klube pôsobí aj bývalý skvelý kanonier – Slovák Peter Bondra. Stretli ste sa na víťaznej oslavy po finálovom triumfe nad Vegas?

- Musím sa priznať a aj ma to mrzí, že Peter Bondra bol na oslavách, ale zistil som to až neskôr. Takže sme, žiaľ, spolu neprehodili ani jedno slovo, ale verím, že sa v budúcej sezóne stretneme a bude čas na spoločnú debatu.

? Čo budete z pohára piť a jesť?

- Už sa z neho čo-to popilo (smiech). Veľmi zbožňujem jahodové gule, takže je možné, že tie budem z neho jesť, ak nám to časovo vyjde. Už v stredu má pohár spoluhráč Jakub Vrána.

? Pohár ste si prevzali práve od ruskej hokejovej hviezdy Alexandra Ovečkina. Ako to prebiehalo?

- Tak s pohárom sú dvaja strážcovia zo Siene slávy a sú tu aj ľudia z Washingtonu. Pohár letel z Moskvy do Prahy a odtiaľ mi ho priviezli.

? Aký je kapitán Ovečkin mimo ľadu?

- Je to vtipný a pohodový chlapík a hlavne veľmi hrdý Rus. Dáva to aj najavo. Je to veľká osobnosť a správny líder, ktorý nás potiahol za triumfom v NHL.

Infoblok

Skalica mi pomohla v hokejovom raste.

M. Kempný

Michal

Kempný

s trofejou

a malým

fanúšikom

zo Skalice,

kde začal

hokejovo rásť.

Hodonínsky rodák sa teší na jahodové

gule, ktoré si vychutná zo Stanley Cupu.