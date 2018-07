Celé Chorvátsko je na nohách: Vatreni majú šancu na prepísanie histórie!

Dočkali sa! Obaja semifinalisti majú v Rusku po dlhom čase opäť príležitosť zahrať si o svetové futbalové zlato.

O to viac, že sa im to naposledy nepodarilo. Chorváti neuspeli na turnaji 1998 s domácim Francúzskom, ale získali aspoň bronz. Angličanov na šampionáte 1990 odstavili od finále Nemci v rozstrele a domov sa vrátili s prázdnymi rukami. Podľa bývalého útočníka Szilárda Németha (40) by mal dnes postúpiť Albión. Motivácia je veľká, zodpovednosť obrovská. Chorvátsko vo finále ešte nikdy nehralo, Angličania raz - v roku 1966 na domácej pôde, keď získali svoj jediný titul.

„Očakávam opatrné semifinále. Už ide o veľa. Nik nebude chcieť riskovať a dostať gól. Angličania predvádzajú lepší futbal. Majú kompaktnejší tím s veľmi dobre prepracovaným obranným systémom. V ofenzíve sú celkom variabilní. Vďaka rýchlostne vybaveným hráčom ponúkajú svižný prechod do útoku i dozadu.“ Németh hral v Premier League štyri sezóny za Middlesbrough. Anglický futbal stále sleduje, ale už nie tak dôsledne ako kedysi. Pred majstrovstvami nerozmýšľal nad tým, ako ďaleko sa Albión v Rusku dostane. „Niektorých hráčov v reprezentácii som ani nepoznal. Príjemne ma prekvapila ich účinná defenzíva až s piatimi hráčmi. Tréner Southgate robí málo zmien v zostave. Takmer rovnaká jedenástka odohrala celý turnaj. Ale funguje to,“ poznamenal.

Kapitán Harry Kane, so šiestimi gólmi zatiaľ najlepší strelec turnaja, predstavuje veľkú pomoc pre mužstvo. „Je nebezpečný v šestnástke. Hlavou i nohou. Chodí si po lopty aj na pokutové územie, čím vytvára priestor pre pohyblivejšieho Lingarda so Sterlingom. Keď sa k nim pridá i agilný Alli, Angličania môžu udrieť z viacerých strán. Dnes budú mať prevahu a postúpia,“ zdôraznil tréner mladšieho dorastu Slovana Bratislava.

Chorváti, prezývaní Vatreni (Ohniví) majú vo vyraďovacej fáze za sebou dva úspešné rozstrely proti Dánom i Rusom. „Boli lepší v týchto zápasoch,“ tvrdí Németh. „Keďže Rakitič i Modrič hrajú trochu viac z hĺbky, proti organizovaným obranám to majú ťažšie. Keby sa druhý z nich posunul vyššie, mohli by finálne prihrávky prichádzať zblízka šestnástky. Tým by boli oveľa nebezpečnejší. Tlak na chorvátskych stredopoliarov v rýchlosti zatiaľ nebol veľký. Mali dostatok priestoru i času. S tým proti Angličanom rátať nemôžu.“

Chorvátsko vs. Anglicko

- Doteraz sa na MS nestretli

- V rebríčku FIFA: 20. / 12. miesto

- Dresy: Červeno-bielo-modré / Bielo-modré, červené

- Prezývka: Štvorčekoví, Ohniví / PrezývkaTri levy

- Tréner: Zlatko Dalič / Garreth Southgate

Hodnota kádra: 364 miliónov € / 874 miliónov €

Najdrahší hráč: Ivan Rakitič=50 mil. € / Harry Kane=150 mil. €

Hviezda tímu Chorvátsko: Mario Mandžukič (32)

Klub: Juventus Turín

Post: Útočník

Hodnota: 18 miliónov €

Reprezentácia: 87 štartov/31 gólov

Hviezda tímu Anglicko: Jordan Henderson (28)

Klub: FC Liverpool

Post: Stredopoliar

Hodnota: 25 miliónov €

Reprezentácia: 43 štartov/0 gólov