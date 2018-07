Kauza postreleného zlodeja v dome Kňažka: Najvyšší súd zrušil rozsudok

Kauza zlodeja v dome exministra a herca Milana Kňažka sa vracia na prvostupňový súd.

"Najvyšší súd Slovenskej republiky na dnešnom verejnom zasadnutí na základe dovolania ministra spravodlivosti zrušil rozsudok Okresného súdu Bratislava I vo výroku o treste a prikázal mu, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Dôvodom pre takýto postup bolo zistenie nesprávneho použitia zákonných ustanovení upravujúcich poľahčujúce okolnosti, čím došlo k porušeniu zákona v prospech obvineného," uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa Najvyššieho súdu (NS) SR Alexandra Važanová.

Okresný súd (OS) Bratislava I odsúdil v druhej polovici júna minulého roku Pavla Novotného na nepodmienečný trojročný trest odňatia slobody za to, že sa v januári tohto roka vlámal do domu bývalého politika a herca Kňažka. Obžalovaný na pojednávaní vtedy priznal vinu, takže odvolať sa mohol len ohľadom výšky trestu, a nie proti výroku o vine.

Novotný vtedy na hlavnom pojednávaní. "Rád by som sa ešte raz ospravedlnil za všetko príkorie, ktoré sa stalo. Veľmi mi je to ľúto a žiadam o odpustenie," povedal obžalovaný vo svojej záverečnej reči. Zdôraznil, že konal sám a Kňažkov dom v Bratislave si podľa jeho slov vybral náhodou. Kňažko na pojednávaní nevypovedal, nakoľko súd pre priznanie viny obžalovaného vykonal dokazovanie len ohľadom trestu. Prítomným novinárom však povedal, že ľútosť obžalovaného nepovažuje za skutočnú.

"Keby sa priznal, kto mu dal tip alebo kto ho poslal, možno by som uvažoval o tom, že mu môžem odpustiť. Ja som na neho dosť nahnevaný, priznám sa, som dosť ďaleko od toho, aby som mu odpúšťal," uviedol. Poukázal okrem iného na to, že jeho dom zvonka nevidieť, a aby sa obžalovaný k nemu dostal, musel "náhodou" prekonať viacero prekážok vrátane dvoch vysokých plotov. Jeho manželka má mať navyše pre celú udalosť zdravotné problémy.

Podľa obžaloby sa Novotný vlámal do domu Kňažka a jeho manželky v januári minulého roka. Použil skrutkovač, aby sa dostal cez okno dovnútra a z peňaženiek rodiny ukradol 45 a 145 eur. Po schodoch sa presunul do šatníka na poschodí, kde odcudzil prsteň zo žltého kovu, hodinky, približne 173.000 českých korún, 30.000 maďarských forintov a 1250 amerických dolárov. Kňažko sa však podľa jeho slov v noci zobudil a chcel sa prezliecť. Všimol si svetlo a Novotného postrelil do nohy. Potom zavolal políciu.