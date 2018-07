Veľký večer Vlada Draculu Moravčíka v Prahe: Jednoznačne zdolal thajského terminátora

Náš najlepší thajboxer z Banskej Bystrice Vladimír Dracula Moravčík (36) boxoval v pražskej Tipsport Aréne s Thajčanom Thongchaiom Sitsongpeenongom (24), jedničkou vo váhovej kategórii do 77,5 kg.

Slovenský borec zvíťazil na body jednomyseľným verdiktom rozhodcov. Dracula a mladší súper s prezývkou Thajský terminátor predviedli obecenstvu v Prahe thajbox svetovej úrovne.

„Celý duel vypísaný vo váhovej kategórii do 77,5 kg podľa plných thajských pravidiel prebiehal vo vysokom tempe od úvodných sekúnd. Obaja aktéri sa prezentovali tvrdými výmenami, ktoré v závere prvého kola vyústili v nutné ošetrenie Moravčíkovho nosa. To však Vlada nijako nevykoľajilo a ďalej predvádzal svoj typický bojovný výkon s dobrým boxingom a prechodom do lakťov i kolien,“ povedal Vladov manažér Vladimír Piperek.

V druhom koleZápasil som po dvoch rokoch v plných thajských pravidlách, takže zo začiatku som mal trochu obavy ako sa v nich budem cítiť. Bol som dobre pripravený fyzicky, ale aj psychicky, preto som myslel, že ten zápas zvládnem ľahšie, ale opak bol pravdou,“ povedal Moravčík, ktorý je. S pražským duelom má na svojom konte 81 víťazstiev, 2 remízy a 7 prehier.