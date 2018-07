Hamilton po Veľkej cene vypenil: Toto ste spravili úmyselne!

Neskôr sa za svoje výroky adresované smerom k stajni Ferrari ospravedlnil.

Úradníci majster sveta F1 Lewis Hamilton prijal ospravedlnenie Kimiho Räikkönena za kolíziu z prvého kola nedeľnej Veľkej ceny Británie, po ktorej sa pilot Mercedesu prepadol na chvost závodného pola a nabral ďaľšiu stratu v priebežnom poradí šampionátu.

Hamilton sa potom síce dokázal prebojovať na konečné druhé miesto, ale v hodnotení seriálu narástlo jeho manko na vedúceho Sebastiana Vettela z Ferrari na osem bodov. Štvornásobný majster sveta incident bezprostredne po domácom závode, v ktorom sa usiloval o piaty triumf za sebou, veľmi ťažko niesol a obvinil Ferarri, že to urobili úmyslene.

K podobnej kolízii došlo vo Veľkej cene Francúzska medzi Vettelom a druhým pilotom Mercedesu Valtterim Bottasom. "Niekedy proste meliete hlúposti a je potrebné sa z toho poučiť," uznal dnes na Instagrame chybu Hamilton. "Kimi sa ospravedlnil, ja som to prijal a už je to za nami. Bol to závodný incident, nič viac," dodal.