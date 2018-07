Johnson po odstúpení z funkcie: Sen o brexite sa rozplýva, Británia smeruje k prijatiu štatútu kolónie

Doterajší britský minister zahraničných vecí Boris Johnson potvrdil v pondelok, že vládu premiérky Theresy Mayovej sa rozhodol opustiť.

Nemohol akceptovať jej novoprijatý plán, ako by mali vyzerať obchodné vzťahy Británie s EÚ po ukončení členstva krajiny. Zároveň vyjadril obavu z toho, že "sen" o tzv. brexite sa rozplýva, informovala agentúra DPA.

Johnson vo svojom vyjadrení na sieti Twitter uviedol, že je "hrdý" na svoje pôsobenie vo funkcii šéfa britskej diplomacie a že odchádza "so smútkom". Zverejnil tiež kópiu svojho rezignačného listu.

Johnson oznámil svoj odchod z funkcie krátko po tom, ako v súvislosti s uvedeným plánom odstúpil minister pre brexit David Davis. Mayová obe rezignácie prijala a v priebehu pondelka oznámila mená ich nástupcov - Davisa nahradí doterajší minister výstavby Dominic Raab, zatiaľ čo agendu Johnsona prevezme Jeremy Hunt, ktorý bol doteraz ministrom zdravotníctva a sociálnych vecí.

"Brexit by mal byť o príležitosti a nádeji," napísal Johnson v rezignačnom liste. "Mala by to byť šanca robiť veci odlišne, byť pohotovejší a dynamickejší či maximalizovať zvláštne výhody Spojeného kráľovstva v otvorenej, navonok orientovanej globálnej ekonomike. Tento sen sa rozplýva, dusený zbytočnou nedôverou v samých seba," dodal s tým, že na základe Mayovej plánu Británia smeruje k prijatiu "štatútu kolónie".

Podľa dohodnutého "kolektívneho postoja" britskej vlády má Spojené kráľovstvo aj po vystúpení z EÚ tvoriť so zvyškom tohto bloku zónu voľného obchodu. Johnson i Davis boli zástancami tzv. tvrdého brexitu, teda odchodu Británie z EÚ bez obchodnej dohody s Bruselom.

Samotná Mayová obhajovala v pondelok novoprijatý plán na pôde dolnej komory britského parlamentu. Podľa jej slov je zámer zachovať voľný pohyb tovaru medzi Britániou a zvyškom EÚ správny, lebo umožní vyhnúť sa zavedeniu kontrol na hranici medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko.

Mayová počas vystúpenia pred zákonodarcami vyjadrila poctu odchádzajúcim ministrom, ktorí sa s uvedeným plánom nestotožnili. Davis a Johnson podľa nej priniesli "dôležité príspevky", nenašli však s ňou spoločnú reč, pokiaľ ide o "najlepší spôsob, ako splniť spoločný záväzok rešpektovať výsledky referenda" o brexite z roku 2016.