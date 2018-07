Bývalý osobný vodič Trumpa odhalil pravú tvár prezidenta: Drsné praktiky prvého muža Ameriky!

Dlhoročný osobný vodič Donalda Trumpa žaluje amerického prezidenta kvôli údajne nezaplateným nadčasom a neochote zvyšovať plat.

V pondelok podanej žalobe požaduje náhradu za viac ako 3 000 hodín, ktoré pracoval nad rámec štandardnej doby, uviedla agentúra Bloomberg. Prezidentov úrad doteraz žalobu nekomentoval.

Päťdesiatdeväťročný Noel Cintron pracoval podľa svojho advokáta pre Trumpa približne 25 rokov v čase, keď bol jeho šéf známy ako zámožný realitný podnikateľ a neskôr prezidentský kandidát. Skončil až v čase, keď sa o jeho prepravu začala starať tajná služba dbajúca na bezpečie prezidenta. Cintron v žalobe podanej na newyorskom súde tvrdí, že mu Trump len za posledných šesť rokov jeho služby nepreplatil 3 300 hodín nadčasov. Domáhať sa o náhradu škody z predchádzajúcich rokov mu zákon už neumožňuje.

Vodič uviedol, že musel byť pripravený v práci každé ráno o siedmej a byť k dispozícii až do večera pre prípad, že by Trump, jeho rodina či obchodní partneri potrebovali jeho služby. Hoci pracoval viac ako desať hodín týždenne, dostávať mal iba mzdu za štandardný pracovný čas. "Bezcitnoť a chamtivosť prezidenta Trumpa sa ďalej prejavila aj vo fakte, že hoci bol údajne miliardárom, svojmu osobnému vodičovi podstatne nezvýšil plat viac ako 12 rokov," uviedol Cintron v žalobe.

Trump sa podľa vodiča rozhodol po mnohých rokoch zvýšiť jeho plat v roku 2010, kedy si Cintron polepšil zo 68 000 na 75 000 dolárov (63,6-tisíc eur) ročne. Realitný magnát si však stanovil podmienku, že zároveň zruší platby zdravotného poistenia za Cintrona, čím podľa žaloby ušetril takmer 18 000 dolárov (vyše 15-tisíc eur) za rok.

Trump čelil v súvislosti s údajne nezaplatenými peniazmi z čias svojho podnikania už v niekoľkých žalobách. Vlani napríklad nariadil súd jednému z jeho luxusných golfových rezortov na Floride zaplatiť cez 30 000 dolárov (vyše 25-tisíc eur) firme, ktorá sa musela odmeny za práce na modernizácii areálu domôcť až žalobou. Trump po svojom minuloročnom nástupe do funkcie oficiálne previedol všetky svoje aktíva do fondu, ktorý riadia jeho synovia Donald mladší a Eric a odišiel z vedenia zastrešujúce spoločnosti The Trump Organization.