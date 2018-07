Tínedžerky po ňom túžili, on celé roky tajil pikantné tajomstvo: Zomrel jeden z najsexi hercov Hollywoodu

Americký herec a príležitostný, spevák Tab Hunter, idol tínedžeriek z 50. rokov minulého storočia, zomrel v nedeľu, iba tri dni pred 87. narodeninami, v kalifornskej Santa Barbare.

Príčinou úmrtia bola srdcová príhoda vyvolaná trombózou. Smutnú správu priniesli v pondelok nielen americké médiá s odvolaním sa na životného partnera zosnulého, producenta Allana Glasera.

Rodák z New Yorku, svetlovlasý potomok nemeckých prisťahovalcov, ktorý prišiel na svet ako Arthur Andrew Kelm, patril v 50. rokoch 20. storočia medzi najpopulárnejšie filmové hviezdy v zámorí a medzi idoly nielen tamojších tínedžeriek.

Na striebornom plátne debutoval v hlavnej úlohe v snímke Island of Desire po boku Lindy Darnellovej. Vďaka vzhľadu sa čoskoro etabloval na scéne a definitívnu popularitu mu zabezpečili väčšie úlohy vo vojnových drámach ako napríklad The Sea Chase (1955) po boku Johna Wayna a Lany Turnerovej alebo snímke Battle Cry (1955), v ktorej si po boku Vana Heflina a Alda Reya zahral pod vedením renomovaného režiséra Raoula Walsha. Neskôr však nakrúcal i s krásnymi ženami svojej epochy, ako napríklad Natalie Woodovou alebo Sophiou Lorenovou.

Napriek amatérskym speváckym kvalitám sa uplatnil aj ako interpret songov, z ktorých ten najvýraznejší - cover verzia skladby Young Love z pera amerického hudobníka Rica Carteyho - sa prebil až na prvé miesto rebríčkov v USA i vo Veľkej Británii.

Keď v USA herec prestal dostávať očakávané herecké ponuky, usadil sa na istý čas vo Francúzsku a od konca 60. rokov si tu vyčkal na ponuky do viacerých spaghettiwesternov, ktoré sa v tom čase nakrúcali nezriedka v taliansko-francúzskej koprodukcii. Po využití svojich hereckých možností na divadelných scénach sa v 80. a 90. rokoch vrátil Tab Hunter vďaka viacerým komédiám aj na strieborné plátno.

Až s odstupom desaťročí sa v roku 2005 - po vydaní autobiografie umelca - potvrdili fámy o jeho homosexuálnej orientácii, ktoré sa svojho času jeho manažmentu v továrni na sny podarilo úspešne zatlačiť do úzadia množstvom článkov o údajných aférach s vtedajšími hviezdičkami. Herca však reálne priťahovali muži, za sebou mal dvojročné spolunažívanie so slávnejším krajanom-hercom Anthonym Perkinsom, ako aj vzťah s krasokorčuliarom Ronaldom Robertsonom, strieborným medailistom zo ZOH 1956, a romániky so svetoznámym tanečníkom Rudolfom Nurejevom i nemenej významným rakúskym hercom Helmutom Bergerom.

Zosnulého bude v Hollywoode pripomínať hviezdička na tamojšom Chodníku slávy (Walk of Fame).