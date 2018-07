Sagan počas pretekov vôbec nestíhal: Peťo na rovinu povedal, prečo trpel

Peter Sagan (28) nezvládol časovku, ktorá bola na programe počas tretieho dňa na 105. ročníku Tour de France. Tourminátor tak prišiel o pozíciu lídra celkovej klasifikácie.

Bora-Hansgrohe obsadila v časovke dlhej 35,5 km až 7. priečku a za prvým BMC Racing (38:46) stratil tím okolo Petra Sagana 50 sekúnd. Preteky vôbec nevyšli slovenskému tourminátorovi, ktorý jazdil v žltom drese.

"Dnes sa mi nešlo dobre už od štartu. Bolo naozaj horúco a ešte som aj stratil flašku na jednom spomaľovači, hneď 400 m po štarte. Robil som, čo som mohol ako vždy, ale o to viac som trpel, keďže sme chceli udržať žltý dres. Kiež by som mohol aspoň viac pomôcť Rafalovi v celkovom poradí, ale taký je šport. Raz máte dobré a raz zlé dni. Zajtra máme ďalšiu šancu a opäť do toho dáme všetko," napísal slovenský cyklista na facebook pár hodín po pretekoch.

Sagan si môže vylepšiť náladu už v stredu, kedy je na programe rovinatá 4. etapa z La Baule do Sarzeau, ktorá je dlhá 195 km.