Selena Gomez reagovala na Bieberove zásnuby: To, ako sa cíti, dala jasne najavo

Slávny spevák si kľakol na koleno v sobotu večer a opýtal sa svojej priateľky Hailey Baldwin (21) tú najdôležitejšou otázku. Mnohí však Justina Biebera (24) a Selenu Gomez (25) vidia stále spolu.

Práve preto sa mnohí po oznámení zásnub pozerali na to, ako jeho bývalá priateľka zareaguje. Otázky ohľadom smútku mladej hviezdy však rýchlo zodpovedala jej asistentka Theresa Mingus.

Na svoj instagramový účet totiž pridala v nedeľu fotku, na ktorej je spolu so Selenou na lodi blízko New Yorku. Na jej tvári však nie je vidieť ani náznak toho, že by sa jej udalosti zo sobotného večera nejak dotkli. Na zábere žiari a šťastne sa usmieva.

"Selene na tom nezáleží. Cez Justina sa dostala a ich posledný rozchod jej v tom úplne pomohol," povedal podľa Foxnews zdroj blízky Selene.

Speváčka sa ešte na jeseň rozišla s bývalým priateľom The Weeknd a po tretíkrát sa dala dokopy s Justinom. Ich vzťah však vydržal len niekoľko mesiacov a v marci sa definitívne rozišli.