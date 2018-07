Slávnostný krst tretieho potomka Kate a Williama: Pozrite, v akom outfite dorazila Meghan Markle

Arcibiskup z Canterbury Justin Welby v pondelok v kráľovskej kaplnke paláca svätého Jakuba v Londýne pokrstil pri súkromnom obrade tretieho potomka britského princa Williama a jeho manželky Kate.

Louis Arthur Charles, narodený 23. apríla, je piatym v poradí nástupníctva na britský trón. Na krste bola blízka rodina a pozvaní priatelia, ale nie kráľovná ani jej manžel princ Philip. Ako oznámil Buckinghamský palác, rozhodlo sa o tom pred určitým časom a dôvodom nie sú zdravotné problémy, ale to, že sa 92-ročná kráľovná v pondelok vracala zo sídla Norfolku a čaká ju rušný pracovný týždeň.

Kensingtonský palác na twitteri zverejnil video zachytávajúce aktérov pri príchode do kaplnky. Prvýkrát bola k videniu pohromade celá päťčlenná rodina princa Williama, ktorý viedol za ruku obe staršie deti, princa Georgea a princeznú Charlotte. Kate krátko hovorila s arcibiskupom a podľa novinárov mu povedala, že Louis je veľmi pokojné dieťa. Vojvodkyňa z Cambridge dúfa, že to tak zostane.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 юли 2018 г.

Ako prvý do kaplnky vošiel princ Charles, teda Louisov dedko, s manželkou Camillou. Za rodinou princa Williama potom bolo vidieť jeho brata Harryho s manželkou Meghan. Na obrade, pri ktorom arcibiskup Louisa pokrstil vodou z rieky Jordán, boli aj súrodenci Kate sestra Pippa a brat James. Obrad začal o 17:00 SELČ a trval asi štyridsať minút. V tej istej kaplnke bol pokrstený tiež Louisov starší brat princ George narodený v roku 2013. Ich sestra Charlotte bola krstená v roku 2015 v kostole v Sandringhame v Norfolku.