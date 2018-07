Syna Mariána Greksu vzali do väzby: Zo súdu s putami na rukách!

Kandidáta za poslanca Ružinova a syna známeho hudobníka Mariána Greksu (59) vzal v pondelok sudca Okresného súdu II. do väzby.

Urobil tak na podnet prokurátora po jeho predchádzajúcom zadržaní policajtmi. Adam Greksa (33) je podľa polície podozrivý z majetkovej a násilnej trestnej činnosti, rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné.

Syn známeho hudobníka Adam Greksa (33) skončil po piatkovom zadržaní políciou za mrežami. „Okresný súd Bratislava II vzal do väzby obvineného A. G., trestne stíhaného z prečinu nebezpečného vyhrážania a prečinu poškodzovania cudzej veci, a to z dôvodu tzv. preventívnej väzby, t. j. dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Obvinený, ako aj prokurátor podali proti rozhodnutiu sťažnosti, o ktorých bude po doručení veci rozhodovať Krajský súd v Bratislave,“ uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Zadržanie Adama Greksu má súvisieť s prípadom jeho suseda, dôchodcu Mariána Kováča (62), ktorý sa ohradil proti čiernej stavbe a výsledkom bola séria útokov na neho i jeho rodinu. „Synovi v minulosti prepichli gumy, potom mi následne podpálili bránu,“ povedal nám nahnevaný Marián. Tým sa to však neskončilo. „Teraz mi podpálili aj auto, od ktorého sa chytil dom,“ dodal dôchodca, ktorý je v súčasnej dobe pod ochranou polície.

Otec obvineného, známy hudobník Marián Greksa (59) je zo situácie zdrvený. „Som z toho absolútne zhrozený, je to katastrofálny pocit a dúfam, že je nevinný. Ak je vinný, tak padni komu padni,“ povedal pre Nový Čas Marián Greksa. Stavebný úrad v Ružinove ani polícia sa k prípadu do uzávierky nevyjadrili.