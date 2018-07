Tragická smrť krásnej Majky († 17): Osudné rozhodnutie po žúre v Bratislave!

Zmizla v mútnej vode. Hasiči a záchranári s pomocou špeciálnych potápačských tímov aj včera prečesávali Váh na mieste, kde sa v nedeľu popoludní stala veľká tragédia.

Majka († 17) z Považskej Bystrice urobila osudové rozhodnutie, keď sa rozhodla ísť na akciu do bratislavského Subklubu s úplne neznámymi ľuďmi. Jej najlepšia kamarátka ju prosila, aby s nimi nešla, študentka obchodnej akadémie však bezstarostne odpovedala, že sa jej nič zlé nemôže stať. Majka išla v sobotu na výlet do Žiliny s najlepšou kamarátkou Kristínou (17). „Veľa sme sa nasmiali a popoludní sme sa už vracali domov do Považskej Bystrice. Vo vlaku sme stretli partiu desiatich neznámych ľudí, z ktorých sme poznali iba Fatimu,“ spomína zlomeným hlasom na posledné chvíle s kamarátkou Kristína.

Majka sa podľa nej náhle rozhodla, že pôjde s nimi na akciu do bratislavského Subklubu.vraví Kristína, ktorá bola najlepšou kamarátkou Majky od detstva.

Po žúre v bratislavskom Subklube sa partia vracala domov. „Sedeli sme na betónovom múre v Púchove pri Váhu a potom sme išli cez most na vlak. Na konci mosta sme počuli, ako niekto kričí, že sa utopila, nič sme si nevšimli. Do vody ju volala Kara, tá to preplávala a ona sa asi napila vody a utopila,“ myslí si Majkina spolucestujúca Fatima.

Utopenie milovanej dcéry ťažko prežíva mama Monika: „Nepoznám tú Karu, poznali sa len krátko. Počula som, že ona ju presvedčila, aby išla do vody,“ hovorí mamka a pokračuje:hovorí so slzami v očiach zronená mama, ktorú čaká najhoršia vec v živote: identifikovať telo svojej drahej dcéry. „Po nezvestnej Márii v spolupráci s hasičmi a potápačmi intenzívne naďalej pátrame,“ informovala Nový Čas policajná hovorkyňa Elena Antalová.