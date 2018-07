Obrovská škoda pre Sagana: Peťo stratil kontakt s tímom a prichádza o žltý dres!

Slovenský cyklista Peter Sagan vydržal v žltom drese pre lídra 105. ročníka Tour de France iba jeden deň. O post vedúceho muža celkovej klasifikácie prišiel v pondelňajšej 3. etape, časovke tímov so štartom i cieľom v meste Cholet.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V nej na 35,5 km dlhej trati triumfoval časom 38:46 min tím BMC Racing a do žltého sa obliekol jeho člen Greg Van Avermaet z Belgicka. Saganovo zoskupenie Bora-Hansgrohe obsadilo 7. priečku s mankom 50 sekúnd.

Za americkým BMC Racing so spolufavoritom pretekov Richiem Porteom skončil na druhej priečke so štvorsekundovým odstupom britský tím Sky, tretie miesto obsadil belgický celok Quick-Step Floors s mankom sedem sekúnd. Sagan, ktorý v časovke vydržal tempo tímu iba do druhého medzičasu, je naďalej držiteľom zeleného dresu pre lídra bodovacej súťaže. Ten si spolu so žltým tričkom vybojoval v nedeľňajšej druhej etape, v ktorej triumfoval.

Tímová časovka sa išla v slnečnom počasí s iba miernym vetrom, osemčlenným zostavám sa v cieli počítal čas štvrtého muža. Hneď v úvode sa na štart postavil austrálsky tím Mitchelton–Scott s lídrom Adamom Yatesom, ktorý išiel nad očakávanie dobre. Na medzičasoch sa držal od začiatku medzi najlepšími a po dojazde stanovil kvalitný čas 38:55 min. Favorizovaný celok Sky s Chrisom Froomeom i Geraintom Thomasom mal na prvom úseku identický čas ako Mitchelton–Scott, od druhého sa dostal do vedenia, hoci už išiel iba so šiestimi mužmi. V cieli mal Sky na Mitchelton–Scott náskok piatich sekúnd.

So štartovým čislom 5 sa na časovkársku trať dostal ďalší z favoritov, tím BMC Racing. Silná zostava sa na prvom medzičase vyrovnala Sky i Mitchelton–Scott, na druhom stále so siedmimi jazdcami prevzala vedenie s päťsekundovým náskokom. BMC Racing si náskok udržal až do cieľa, od druhého tímu Sky ho delili viac ako štyri sekundy. Družstvo Movistar s Kolumbijčanom Nairom Quintanom už zaostalo výraznejšie, na lídrov stratilo takmer minútu. Nemecký celok Sunweb s Tomom Dumoulinom sa potom zaradil na štvrtú pozíciu so stratou 12 sekúnd na BMC. Časovku odštartoval vo výbornom tempe tím Quick-Step Floors, na prvom meranom úseku sa zaradil medzi najlepších. Približne v polovici trate sa ale jeho "vláčik" roztrhal a stratil dôležité sekundy, takže v cieli sa zaradil na tretiu priečku.

Saganov nemecký celok Bora-Hansgrohe išiel na trať ako posledný a na prvom medzičase sa zaradil na šiestu pozíciu, najlepšími vtedy zaostával o trinásť sekúnd. Na druhom medzičase na méte 26,5 km už Bora na vedúci BMC strácala 36 sekúnd a patrila jej 13. priečka, vyčerpaný Sagan po druhej méte už nepokračoval v jazde so zvyškom tímu. Bora na najlepšie časovkárske tímy nestačila, do cieľa finišovala iba so štyrmi mužmi a usadila sa na konečnej siedmej pozícii.