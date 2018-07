Bude Henryho pomsta sladká? Francúz na belgickej lavičke máta rodákov

Pomôže Francúz Belgičanom k historickému úspechu? Tým Francúzom je bývalý skvelý reprezentant Thierry Henry (40), ktorý dal 51 gólov počas reprezentácie krajiny galského kohúta, no na MS 2018 je predovšetkým ľavou rukou trénera Belgicka Španiela Roberta Martíneza (44).

Henryho sa francúzsky futbal zbavil po škandále na MS 2010, kde si krajina galského kohúta urobila historickú hanbu nielen výsledkami, ale najmä pamätnou vzburou v kempe v Knysne, kde hráči odmietli trénovať... Bývalá hviezda Arsenalu bola označená za jedného z organizátorov štrajku a na jej hlavu sa zviezla najtvrdšia kritika.

Odvtedy nikdy nereprezentoval a Francúzsku sa vyhýbal. Keď kývol na spoluprácu s belgickou reprezentáciou, netušil, že sa bude musieť postaviť proti krajanom na čele s trénerom Deschampsom, s ktorým oslavoval titul majstra sveta 1998. „Ukážeme Titimu (Henryho prezývka), že si vybral zlú stranu. Bude čudné vidieť ho na súperovej lavičke,“ vyhlásil útočník Les Bleus Olivier Giroud, ktorý nie je rád, že Henry radí Belgičanom ako na nich. „Thierry Henry je pre nás naozaj dôležitý. Keď niečo povie, vždy je to veľmi užitočné,“ vyhlásil belgický obranca Toby Alderweireld.

Zvláštna situácia to bude pre Francúza Mbappého, ktorého často k Henrymu prirovnávajú a on sám ho považuje za vzor. „Bol to skvelý hráč a veľmi ma inšpiroval. Bude divné ho vidieť na druhej strane,“ povzdychol si Mbappé.