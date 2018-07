Tourminátor opäť s veľkou šancou: Saganovi môže robiť problém len toto

Štvrtá etapa na Tour je zaujímavá tým, že sa začína aj končí pri oceáne.

Najviac kilometrov si však cyklisti odkrútia vo vnútrozemí. Profil bude opäť rovinatý, preto sa dá očakávať ďalší divoký špurt v závere. Peter Sagan bude, samozrejme, patriť medzi najväčších favoritov. Pelotónu môžu problémy narobiť akurát silné protivetry.

Ako to vidí Pavol Gálik (66), bývalý československý reprezentant v cyklistike:

„Výsledky v tímovej časovke v predchádzajúcej etape naznačili, ktorí vrchári zostávajú v hre o žltý dres a dobré umiestnenie v celkovom poradí súťaže jednotlivcov. Preto družstvá, ktoré majú svojich pretekárov v popredí priebežného poradia, budú mať záujem, aby do cieľa etapy došli favoriti spolu. To predznamenáva hromadný dojazd a špurt pretekárov o body do bodovacej súťaže o zelený dres. Aj keď je bodovanie pre všetkých rovnaké, získavanie bodov v cieli a na rýchlostných prémiách budú mať na starosti najmä pretekári a družstvá, ktorých cieľom je nosiť zelený dres a tým aj zvíťaziť v bodovacej súťaži. Toto je obrovská príležitosť na to, aby sa zúčastnené družstvá prezentovali aktívnou jazdou a propagovali svojich sponzorov. Stačí na to byť v úniku, aj keď sa skončí s neúspešným koncom. Peter Sagan je vo veľmi dobrej forme, preto predpokladám, že jeho tím BORA-hansgrohe bude naďalej robiť všetko pre to, aby získal zelený dres aj po šiestykrát.“

Profil: rovinatý (195 km)

Štart: 13.25 hod. Predpokladaný finiš: 17.50 hod.

Šanca Sagana: veľká