Pocisková a Tůma sa rázne rozhodli: Svadba nebude! Čo je za tým?!

Herci a životní partneri Nela Pocisková (27) a Filip Tůma (40) to vzali celé tak trochu z opačného konca, než by si možno sami predstavovali.

Napriek tomu, že sú už dvojnásobnými rodičmi synčeka Hektora (2) a dcérky Lianky (3 mes.), Nele sa na ruke prstienok stále neligoce. A vyzerá to tak, že svadba je len vo hviezdach. Prečo Pociskovú neuvidíme v bielych šatách pred oltárom?

Pocisková je dvojnásobnou mamou a dlhoročnou partnerkou, no stále nie manželkou. A ako najnovšie Novému Času prezradila, tak skoro to rozhodne ani nebude. „O svadbe sa momentálne vôbec nebavíme, keďže ani nemáme kedy,“ povedala herečka. Vyzerá to tak, že hlavnou „brzdou“ jej veľkého dňa, na ktorý sa nezabúda do konca života, sú práve jej ratolesti Hektor a Liana. „Mám dve deti a robím, čo môžem,“ uviedla zaneprázdnená Nela na margo svadby.

Téma sobáša je pre prominentný pár pomerne zakliata. Už v minulosti im totiž ich svadobné úvahy nevychádzali vôbec podľa predstáv. Keď sa pred časom chceli milenci vziať, obaja dali radšej prednosť rodičovským povinnostiam. Nela totiž v tom čase čakala ich synčeka Hektora. Po tom, ako bol chlapček už rok na svete, začala dvojica o svadbe hovoriť opäť. Plány však museli odložiť znova.

Tentoraz pre nečakané druhé Nelino tehotenstvo. Dcéru s exotickým menom Liana porodila Pocisková za dramatických okolností v apríli v aute bez asistencie lekárov. Ako však Novému Času potvrdil samotný Tůma, rodinka je šťastná a majú sa dobre, hoci nemajú na žiadne špeciálne plány čas. „Pri dvoch deťoch skutočne nie je kedy nad svadbou uvažovať, ale bude. V sobotu, no ktorú, to zatiaľ nevieme,“ zavtipkoval si.