Andrásy má veľké plány: Chystá obnoviť reláciu, ktorá mu priniesla kráľovské zárobky

Začne opäť fárať vo svojej zlatej bani? Humorista Oliver Andrásy (60) sa síce stiahol z televíznej obrazovky, ale pokiaľ ide o zábavu, tak stále ťahá tými správnymi nitkami.

Pod palcom má reláciu Nikto nie je dokonalý, ktorá sa po niekoľkomesačnej prestávke vráti späť do vysielania. Na znovuzrodenie sa však po desiatich rokoch blýska aj ďalšej ikone vtipu a politickej satiry - Derešu.

Andrásy v roku 1999 narazil na zlatú žilu, ktorú nazval Dereš. Politická satira sa následne na markizáckych obrazovkách udržala deväť rokov, keď reláciu oficiálne zrušili pre nudných politikov. Zdá sa, že nová generácia zákonodarcov vhodných na uťahovanie si dorástla. „Mám všelijaké veci, ktoré by som rád urobil. Myslím, že teraz by sa celkom aj politická satira chytala, len to trošku naráža na moju lenivosť. Poviem si: A chce sa ti? Ej, do kelu!“ povedal Andrásy.

Ten po krátkej pauze vráti do vysielania TV JOJ šou Nikto nie je dokonalý s novými moderátormi Mariánom Čekovským a Martinom Dejdarom. O dôvod viac oprášiť svoje niekdajšie zlaté vajce sú jeho pozitívne emócie. „Dereš bola moja najobľúbenejšia relácia, lebo mňa politika vždy zaujímala, vždy som ňou žil, takže to bolo pre mňa príjemné obdobie, aj poloha pána urodzeného mi bola blízka,“ priznal humorista, ktorý si ako „pán urodzený“ po boku Anči, kolegyne Eleny Vacvalovej, volal na televízny pranier výrazných politikov.

Oliver potvrdil, že z toho ťažili aj oni. „Keď my sme ich tam povyzvŕtali, ukázali sme ich z ľudskej stránky. Bolo to obdobie, keď boli mnohí populárni, dnes ich však ľudia vidia len v politických debatách, ale nie je žiadna relácia, ktorá by politika predstavila ako človeka,“ zdôveril sa s tým, že oni sa ich snažili predstaviť aj v tom dobrom, aj v zlom. „Keby mali politici rozum, ako prví by volali po nejakej politickej satire,“ doplnil.

Návrat Dereša má však háčik. „Päť rokov som vyrábal reláciu Nikto nie je dokonalý tak, že z mesiaca som 25 dní sedel v strižni osem hodín. A táto satira... S tou bolo veľa roboty,“ uzavrel scenárista. Presvedčiť by ho však mohli kráľovské príjmy v prípade dobrej sledovanosti.