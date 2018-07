Medziročné štatistiky OECD vás zarazia: Potraviny u nás zdraželi najviac v EÚ!

Ceny potravín idú prudko hore. Za 12 mesiacov vzrástli na Slovensku v priemere o 4,5 percenta. Je to najviac zo všetkých krajín Európskej únie. Väčšiu infláciu potravín ako my má zo všetkých krajín OECD iba Turecko. Ako to vysvetľujú odborníci?

Najviac zdraželi jablká, maslo a vajcia. Cena jabĺk medziročne stúpla takmer o polovicu, maslo zdraželo o 23 percent, za vajcia zaplatíme teraz o 15 percent viac. „Dôvody vidíme v ešte stále existujúcich dozvukoch mliečnej či maslovej krízy v prípade masla či výrobkov z mlieka. V prípade vajec zase stále doznieva fipronilová kríza z minulého roka. V prípade jabĺk či iných malvicových druhov ovocia sú cenové skoky či výkyvy pomerne časté. Ceny ovocia na pultoch v našich obchodoch sú tak citlivejšie na vývoj ich cien za našimi hranicami," vysvetlila analytička Slovenského farmárskeho družstva Eva Sadovská. Podľa analytika Nadácie F. A. Hayeka Martina Reguliho za to môže viacero faktorov, od zvýšenia cien potravinárskych komodít, zdraženia pohonných látok až po tlak slovenských výrobcov a poľnohospodárov. „Aj v kontexte ekonomického rastu a nízkej nezamestnanosti si ľudia musia za potraviny viac doplácať, čo môže ohroziť isté skupiny obyvateľstva, ktoré budú musieť obmedzovať svoj rozpočet. Prípadné ďalšie zdražovanie potravín bude závisieť od počasia v lete, dlhé obdobie sucha alebo silné dažde môžu ceny potlačiť ešte vyššie," dodal Reguli. Za čo si pripatíme. Zdroj: Infografika NČ Vysoká inflácia potravín je podľa analytikov aj nepriamym dôsledkom ekonomického rastu. Zvyšovanie platov by malo tento rok atakovať hranicu 6 percent a nezamestnanosť je na historickom minime. Sadovská dodala, že infláciu mohli negatívne ovplyvniť aj príplatky za prácu v noci a cez víkendy, ktoré sa zvýšili v máji. Medziročný vývoj cien potravín v OECD. Zdroj: OECD Je za tým kombinácia dôvodov Martin Reguli, analytik Nadácie F.A. Hayeka - Pod toto zvyšovanie cien sa podpisujú zvyšujúce sa ceny niektorých potravinárskych komodít. Bolo to vidno napr. aj pri kríze s cenami masla na Slovensku, ktoré vychádzali z nedostatku produkcie. K tomu sa pridali aj zvyšujúce sa ceny nafty a benzínu. Regionálne sa výrobcovia a poľnohospodári snažia zlepšiť svoju pozíciu a zvýšiť svoje živobytie. Tento skupinový tlak v kombinácii s ostatnými dôvodmi má za následok vysokú infláciu potravín na Slovensku. Ako búdu rásť platy na Slovensku? Zdroj: inštitút finančnej politiky Potraviny nás stoja pätinu nákladov Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho družstva - Ceny potravín sú Slovákmi ostro sledované, pretože náklady na ne z celkových nákladov domácností tvoria takmer pätinu. Priemer za EÚ sa pritom pohybuje na úrovni 12 %. Vývoj cien je ovplyvňovaný vývojom cien poľnohospodárskych komodít na svetových trhoch. Tie ovplyvňujú vývoj cien potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Rast slovenskej ekonomiky a nízka miera nezamestnanosti dávajú taktiež predpoklad skôr na cenový rast ako pokles. Svoje dokáže urobiť aj cenový vývoj energií či pohonných látok.