Krásnu tínedžerku zatkla polícia: Nad dôvodom obvinenia budete krútiť hlavami

Maedeh Hojabriovú (18) zatkla iránska polícia za porušovanie morálnych noriem. Obvinená bola za to, že na svojom instagramovom profile uverejňovala videá, v ktorých tancuje bez predpísaného hidžábu. K obvineniam sa priznala v národnej televízii, no sú podozrenia, že to mohlo byť pod nátlakom. Maedeh prepustili na kauciu.