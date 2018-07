Po zrážke troch kamiónov hlásia mŕtveho, D2 je uzavretá: Hrozivý pohľad na zdemolovanú kabínu vodiča

Na 72. kilometri D2 pri Čunove smerom do Bratislavy sa v pondelok stala vážna dopravná nehoda.

O udalosti informovali hasiči. ,,Krátko pred pol jednou bola nahlásená dopravná nehoda troch kamiónov na diaľnici D2 v smere z Rajky do Bratislavy. Hasiči prieskumom zistili, že ide o zrážku troch nákladných vozidiel, pričom v jednom vozidle zostal zakliesnený vodič. Diaľnica

je momentálne uzavretá," oznámili s tým, že na miesto vyslali 20 hasičov a 5 kusov techniky. Ďalší dvaja vodiči zranení neboli. "Alkohol policajti u oboch dychovou skúškou vylúčili," píše polícia na svojom facebooku.

Informácie o nehode doplnili aj policajti. ,,Nehoda si vyžiadala jeden ľudský život. Okolnosti nehody už vyšetruje polícia. Odporúčame sa tomuto úseku vyhnúť a zvoliť trasu napríklad po starej ceste," informujú muži zákona na sociálnej sieti.

Polícia spresnila informácie o dopravnej nehode. "Vodič nákladného motorového vozidla Mercedes (so slovinskými evidenčnými číslami) z zatiaľ presne nezistených príčin narazil do pred ním idúceho nákladného vozidla Mercedes (so slovinskými evidnčnými číslami), ktoré následne narazilo do ďalšieho nákladného vozidla zn. Volvo (s maďarskými evidenčnými číslami)," uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.