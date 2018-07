Británia má nového ministra pre brexit: Stal sa ním Dominic Raab

Za nového ministra pre odchod Británie z EÚ bol v pondelok vymenovaný doterajší minister výstavby Dominic Raab.

Informovala o tom agentúra AP. Raaba do funkcie ministra pre odchod Británie z Európskej únie vymenovala v pondelok premiérka Theresa Mayová, keď v noci z tohto postu odstúpil doterajší šéf rezortu David Davis. Davis sa rozhodol odstúpiť po tom, čo premiérka Theresa Mayová odmietla na piatkovom stretnutí s členmi svojho kabinetu Davisove návrhy o budúcom vzťahu Británie s Európskou úniou. Mayová mieni predstaviť schválený plán v utorok v parlamente a neskôr o ňom bude diskutovať s poslancami svojej Konzervatívnej strany.

Raab (44) - bývalý právnik - bol do britského parlamentu po prvý raz zvolený v roku 2010 za obvod Esher and Walton a do roku 2015 pôsobil ako štátny tajomník ministerstva spravodlivosti. Po rekonštrukcii prvého kabinetu premiérky Theresy Mayovej o rok neskôr sa vrátil do parlamentných lavíc. Po voľbách v roku 2017 sa stal štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti.

V januári 2018 ho Mayová vymenovala za ministra výstavby, komunít a miestnej samosprávy.