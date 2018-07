Superboháč Alexej Beljajev chce byť primátorom Popradu: Zmenil kvôli tomu trvalý pobyt

Primátorom mesta Poprad chce byť aj podnikateľ Alexej Beljajev, prostredníctvom vyhlásenia o tom informoval v pondelok médiá a začal zbierať podpisy pod svoju kandidatúru.

Predseda predstavenstva Tatravagónky Poprad a prezident Zväzu strojárskeho priemyslu sa v tejto súvislosti opätovne prihlásil na trvalý pobyt do popradskej mestskej časti Spišská Sobota.

Do novembrových volieb chce vstúpiť tento popradský rodák ako nezávislý kandidát a svoj program plánuje zverejniť na tlačovej konferencii v Poprade na konci júla. „Mesto Poprad sa mi zdá byť také zaspaté. Trápi ma to a chcem to zmeniť, pretože Poprad má všetky predpoklady stať sa lepším miestom pre svojich občanov, akým je dnes," zdôvodnil svoje rozhodnutie Beljajev a dodal, že neplánuje ľuďom sľubovať žiadne nesplniteľné sľuby ako bežní politici. Podľa neho je veľmi zlé, že mesto Poprad stratilo len za posledný rok približne 3000 obyvateľov. Hodnotí to ako dôkaz, že vedenie samosprávy nevie využiť potenciál, ktorý Poprad ponúka. „Mesto, ktoré leží na úpätí Vysokých Tatier a má rozvinutý priemysel nemôže strácať obyvateľov, niekde tu musí byť chyba," konštatoval.

S vyzbieraním potrebných 500 podpisov pre kandidatúru podľa neho nebude mať problém, chce ich však vyzbierať viac. Neplánuje sa uchádzať o podporu žiadnej politickej strany. „V Poprade určite žijú ľudia, ktorí v parlamentných voľbách podporujú rôzne politické strany, ale ja chcem kandidovať za primátora Popradu a chcem sa uchádzať o hlasy všetkých Popradčanov," uzatvára Beljajev.

Kandidatúru na post primátora najväčšieho mesta pod Tatrami už ohlásil podnikateľ a poslanec Mestského zastupiteľstva Ondrej Kavka, tiež Peter Dujava, prostredníctvom facebooku spustil kampaň aj Jozef Hrubovčák a kandidatúru zvažuje aj súčasný primátor Jozef Švagerko.

Alexej Beljajev (62)