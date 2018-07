Otestujte sa! Poznáte týchto 5 najväčších slovenských letných hitov?

Leto bez hudby by nemalo šťavu, preto je vždy plné festivalov, večierkov a iných príležitostí na stretnutie s priateľmi, na zábavu, a to vždy pri tých najväčších letných hitoch. Ktoré boli tie naj, a ktorý sezónny hit sa dočkal aj svojej prerábky? Zabavte sa pri našej TOP päťke!

5. Maduar – Do it

V roku 1994 už mala skupina bratov Matyinkovcov za sebou pekných pár rokov existencie. Dancefloorový singel Do it patril k prvým hitom, ktorý sa hral v takmer každom rádiu a na každej diskotéke. Je takmer nemožné stretnúť niekoho s tromi a viac krížikmi, kto by túto skladbu nespoznal, a tak sa aj ocitla v našom rebríčku. Dočkal sa aj parodického klipu.



Tvorba tejto dvojice, ktorá vzišla z predošlého stupienka, obsahuje viacero skladieb, ktoré by mohli na umiestnenie ašpirovať. No práve na túto pesničku čakali predpubertálni aj veľmi pubertálni účastníci letných táborov, pretože to znamenalo možnosť priblížiť sa k opačnému pohlaviu v spoločensky prijateľnej situácii. Na prvé letné lásky si pri tomto hite spomenie veľmi veľa ľudí.



Ďalší príspevok do letnej mozaiky 90. rokov, ktorí dodnes bezpečne spozná väčšina Slovákov. Lobby postupne prešla s danceflooru do poprocku, ale tento kúsok sa svojho času ozýval z rádia rovnako často ako zahraničné skladby. Množstvo ľudí je dokonca pri jej počutí dodnes prekvapená, že ide o slovenskú skupinu.



Kristína sa z Horehronia presunula na východ a naspievala Pesničku, na ktorú sú podaktorí ľudia skôr alergickí. Pred pár rokmi však leto znamenalo počuť túto skladbu niekoľkokrát do dňa v najlepších časoch, o letných diskotékach ani nehovoriac. Hrala sa tak často, že ju prekonala už iba jedna slovenská skladba. Nájdete ju na ďalšej priečke.



1. Ego ft. Robert Burian – Žijeme len raz

V prípade tohto hitu sa rozhodne nedá hovoriť v minulom čase, pretože stále patrí k stáliciam v playlistoch rádií aj DJ-ov počas celých letných prázdnin. Tento hit trhá rekordy aj v počte pozretí na Youtube, kde toto číslo presiahlo 64 miliónov a pravdepodobne bude ďalej rásť. Nedávno sa totiž na bratislavských Zlatých pieskoch natáčal videoklip k prerábke tohto hitu.

Výber protagonistov však prekvapil. V prostredí natáčania sa pohybovali ľudia rôznych vekových skupín. Od mladých po starších. Chcú tým tvorcovia klipu povedať, že si tento hit zaslúži pokračovanie, alebo nám pod nosom vzniká niečo nové a ešte o tom budeme počuť? Presvedčte sa sami.

Podarilo sa nám získať krátky zostrih k videoklipu, čo myslíte, bude to nový letný hit?