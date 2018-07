Syna Mariána Greksu zadržala polícia: Lieta v maléri! Podozrenie z trestnej činnosti

Syn známeho rockového speváka Mariána Greksu (59) skončil v rukách polície. Dôvodom je podozrenie z násilnej a majetkovej trestnej činnosti. Zadržanie Adama Greksu (33) nám potvrdil aj jeho otec.

Adam Greksa žije v bratislavskej mestskej časti Ružinov, kde kandidoval aj na poslanca. V komunálnej politike je aktívny aj jeho otec Marián, ktorý bol inak známy najmä svojím pôsobením v kapelách Modus a Demikát. V Ružinove sa odohral aj incident, pre ktorý Adama zadržali.

„Môžeme potvrdiť, že zo strany príslušného útvaru PZ došlo v priebehu včerajšieho dňa (v piatok, pozn. red.) po predchádzajúcom súhlase prokurátora k zadržaniu a obmedzeniu na osobnej slobode 33-ročného muža z dôvodu podozrenia z násilnej a majetkovej trestnej činnosti,“ informoval policajný hovorca Michal Szeiff a dodal: „Vecou sa v súčasnej dobe zaoberá príslušný útvar Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II, bližšie informácie nie je možné vzhľadom na prebiehajúce úkony k prípadu poskytnúť.“

Zadržanie syna Adama nám potvrdil aj jeho otec Marián Greksa. „Viem, že má problémy. Zatkli ho za nejaké veci, no neviem, čo spravil. Vypočul som si to s veľkou hrôzou, keď mám pravdu povedať,“ uviedol. Na otázku, o aké problémy ide, nevedel odpovedať. „Neviem nič presne a ja počkám, kým sa to vyčistí, či je nevinný, alebo keď je vinný,“ dodal spevák.

Zadržanie Adama Greksu má súvisieť s prípadom dôchodcu Mariána Kováča (62) z Bratislavy, ktorý sa ohradil proti čiernej stavbe a výsledkom bola séria útokov na neho i jeho rodinu. „Synovi v minulosti prepichli gumy, potom mi následne podpálili bránu,“ povedal nám nahnevaný Marián. Tým sa to však neskončilo. „Teraz mi podpálili aj auto, od ktorého sa chytil dom,“ dodal dôchodca, ktorý je v súčasnej dobe pod ochranou polície. Víkend strávil na polícii. „Nemôžem o tom bližšie hovoriť, zatiaľ som chránená osoba,“ uzavrel.