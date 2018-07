Pretekárske ťahače mieria na SLOVAKIA RING

Majstrovstvá Európy ťahačov FIA ETRC prichádzajú 14. a 15. júla na okruh SLOVAKIA RING ako OMV MaxxMotion TRUCK RACE OF SLOVAKIA. Po minuloročnej premiére ich uvidíme tentokrát spolu so Svetovým pohárom cestovných automobilov - FIA WTCR.

Európsky šampionát FIA ETRC (European Truck Racing Championship) je suverénne najväčším a najpopulárnejším seriálom ťahačov na svete: pretekársky upravený ostrý podvozok, hmotnosť 5300 kg, motor s objemom 13 000 cm3, vodou chladené dymiace brzdy a maximálny výkon 1100 konských síl, ktorý by bez obmedzení vystrelil tieto "nákladiaky" za hranicu 300 km/h. Kvôli bezpečnosti nesmú tieto stroje presiahnuť 160 km/h, no nijako to neuberá na dráme a akcii, ktorá tradične láka divákov po celej Európe. Napokon, vďaka slušnej vyrovnanosti výkonov sú preteky ETRC zábavné vďaka súbojom, kde si piloti vymieňajú farbu svojich nárazníkov...

Pretekárske ťahače začali písať svoju históriu ešte v roku 1979, v USA. Zväčša neupravené stroje dosahovali na rovinkách až 240 km/h! V roku 1985 uzrel svetlo sveta európsky šampionát ETRC. Tento rok je na programe osem podujatí, pričom každé ponúkne štvoro pretekov.

O zábavu sa postará najväčšie štartové pole ETRC za poslednú dekádu: aktuálnej sezóne sa upísalo až 20 tímov. Úradujúci európsky šampión Čech Adam Lacko chce určite obhájiť svoj titul. Štartové pole ponúka až štyroch šampiónov, ktorí si medzi sebou rozdelili desať titulov za ostatných trinásť rokov: Adam Lacko (Buggyra Freightliner, tím Buggyra International Racing System), Norbert Kiss (Mercedes, tím Tankpool24 Racing), Jochen Hahn (IVECO, tím Hahn Racing) a Antonio Albacete (MAN, tím Trucksport Lutz Bernau). Hahn vedie po troch podujatiach (dvanástich pretekoch) priebežné poradie so 137 bodmi pred Adamom Lackom (95 bodov) a Norbertom Kissom (88 bodov).

Najväčšie motoristické podujatie v histórii okruhu SLOVAKIA RING zažijeme 14.-15. júla. Majstrovstvá Európy ťahačov FIA ETRC a Svetový pohár cestovných vozidiel FIA WTCR doplnia aj pohárové seriály KIA Platinum Race a Suzuki Swift Cup. Tie sú pravidelnou súčasťou našich podujatí a ponúkajú nekonečné súboje v štýle "nárazník o nárazník". Počas celých pretekov jazdia bok po boku a nedarujú si ani centimeter priestoru navyše. Okruh SLOVAKIA RING má v talóne množstvo ďalších atrakcií pre celé rodiny: zvierací Malkia Park, Vojenské múzeum, Centrum bezpečnej jazdy a simulátor prevrátenia, off-road jazdy, OMV Viva stan aj detské atrakcie. Na obdiv bude určite aj vystavená originálna rely pretekárska dakarská TATRA.

