Kontroverzná fotka ženy po pôrode pobúrila ľudí: Uvidíte celý záber, pochopíte

Známa blogerka ostro vystúpila proti kritikom jej obľúbeného popôrodného záberu.

Constance Hall je známa blogerka a päťnásobná matka, ktorú na Facebooku sleduje milión ľudí. Je tak pochopiteľné, že často musí čeliť aj kritike zo strany fanúšikov.

Tej sa nevyhla pri fotografii, ktorú zverejnila na svojom Facebooku. Ide o jej najobľúbenejšiu fotku z narodenia posledného dieťaťa. Zachytáva, ako Constance ťuká do mobilu a v druhej ruke drží kolu, kým o bábo sa stará jej partner. Ľudia zareagovali na fotku komentármi o "slabom rodičovstve" a vytkli jej pozornosť, ktorú venovala mobilu namiesto toho, aby sa venovala synovi.

"Včera som zverejnila fotku s mobilom v ruke v deň, keď sa narodil môj syn. Samozrejme, že veľa idiotov ma začalo súdiť, prečo držím v ruke telefón a nie som každú sekundu celá bez seba, vďačná matka, ktorá ani na okamih nepustí z rúk svoje dieťa. Nie je to váš problém. V skutočnosti, nie je to vôbec vaša starosť, ako sa matky postavia k materstvu. A viete, o čo by ste sa mali zaujímať? Keď sú deti zneužívané, hladujú, alebo sú inak zanedbávané. A vaším problémom by mali byť hlavne vaše deti. To, ako ich vychovávate a čo vy robíte na vašom mobile," dodala na margo kritiky.