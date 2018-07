Našlo sa telíčko nezvestného 4-mesačného bábätka: Matka tvrdí, že zabudla, kde ho nechala

Dieťa bolo nezvestné už od pondelka.

Koniec, ktorý viacerí tušili, sa potvrdil. Vyšetrovatelia v Severnej Dakote našli nevládne telo len 4-mesačného chlapčeka Tyra Langa. Spolu s jeho matkou Justice Lange boli nezvestní už od pondelka.

"Je to smutný deň, no snáď to rodine pomôže celú nešťastnú udalosť uzavrieť," vyjadril sa šerif Chad Kaiser. Podľa neho zatiaľ nie je známa príčina smrti. Tá bude jasná až po pitve.

Podľa informácií Foxnews matka chlapčeka kráčala, keď ju v piatok ráno našiel farmár. Ten ju odviezol k jej starej mame do Carringtonu. Odtiaľ skontaktovali políciu, pretože Justice si nedokázala spomenúť na udalosti posledných štyroch dní a ani na to, kde sa nachádza jej syn.

Pátranie sa sústredilo na oblasť, kde si pamätala, že bola so synom naposledy. Justice odviezli do nemocnice kvôli neznámym zraneniam.