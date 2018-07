Emotívne slová hrdinu Slovenska: Sagan TO povedal jasne!

Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v 2. etape 105. ročníka Tour de France a získal žltý dres.

Jazdec stajne Bora-Hansgrohe dosiahol svoj deviaty triumf na Tour a zároveň sa dostal aj na čelo bodovacej súťaže o zelené tričko. Presadil sa v záverečnom špurte menšej skupiny a cieľ rovinatej 182,5 km dlhej trati z Mouilleron-Saint Germain do La Roche-Sur-Yon preťal za 4:06:37 h. Na druhom mieste o pol kolesa skončil Talian Sonny Colbrelli z tímu Bahrain-Merida, tretí finišoval domáci Arnaud Demare (Groupama-FDJ).

"Ďakujem tímu, že ma udržal vpredu, v závere som čakal niečo ľahšie, ale nakoniec to bolo dosť ťažké, stále hore-dole a boli tam zákruty. Bolo lepšie, že som začal špurt neskôr a dostal som sa cez Demarea a Degenkolba, ktorí odšatrtovali skôr. Som rád, že ma v závere Colbrelli nepreskočil. Žltý dres budem mať asi iba deň, ale som za to veľmi rád. Mám tu veľa priateľov zo Žiliny, dnes je tu aj môj otec. Je to pekné víťazstvo, ktoré venujem synovi Marlonovi," povedal pre televízne kamery.

Celkové poradie:

1. SAGAN 8:29:53 h, 2. Fernando Gaviria (Kol./Quick-Step Floors) +6 s, 3. Colbrelli +10, 4. Marcel Kittel (Nem./Kaťuša-Alpecin) +12, 5. Sylvain Chavanel (Fr./Direct Energie) +13, 6. Gilbert +14, 7. Geraint Thomas (V.Brit./Sky) +15, 8. Oliver Naesen (Belg./AG2R) +16, 9. Kristoff, 10. Degenkolb obaja rovnaký čas

Bodovacia súťaž:

1. SAGAN 104 bodov, 2. Gaviria 78, 3. Kristoff 53