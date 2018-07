Slovenka prechádza pavúkom Wimbledonu ako nôž maslom: Kto zastaví Cibulkovú?!

Zatiaľ jej všetko vychádza.

Jediným slovenským tenisovým želiezkom v ohni, ktoré prežilo prvý týždeň tohtoročného grandslamového Wimbledonu, je Dominika Cibulková (29). V sobotu sa prebojovala už do osemfinále, kde ju dnes čaká Su-Wei Hsieh (48. vo WTA). Taiwančanka šokujúco vyradila svetovú a turnajovú jednotku Simonu Halepovú 3:6, 6:4 a 7:5.

Cibulková (33.) zdolala v 3. kole 15. nasadenú Elise Mertensovú (15.) z Belgicka v tréningovom tempe 6:2, 6:2. „Podala som bezchybný výkon. Do bodky som splnila taktiku, na ktorej sme sa dohodli s mojím trénerom Maťom Liptákom. Dnes si naozaj nemám čo vytknúť. Ak by mi do kurtu padlo ešte viac prvých podaní, už by sme museli hovoriť o perfekcionizme,“ povedala po postupe spokojná Slovenka.

V pondelok to už zrejme bude iný level. Dominika má síce s ázijskou hráčkou priaznivú bilanciu 2:0, ale tú nabudil nečakaný skalp Halepovej. „Je to veľmi nepríjemná súperka. Dvakrát som ju síce zdolala, no vlani na Australian Open to bolo ťažké. Je povzbudená víťazstvom nad svetovou jednotkou. Musím pristúpiť k tomuto duelu rovnako, ako keby som hrala proti Halepovej. Každá hráčka, ktorá postúpila do osemfinále, si to zaslúži. Teraz bude záležať na tom, ktorá z nás podá v ten deň lepší výkon, tá vyhrá,“ uzavrela Cibulková.