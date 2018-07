Dráma v Thajsku speje ku šťastnému koncu: Záchrana mladých futbalistov by nemala trvať dlhšie ako tri dni

Celý svet držal palce potápačom, ktorí sa včera rozhodli začať vyslobodzovať 12 chlapcov a ich trénera zo zatopenej thajskej jaskyne. V nedeľu sa podarilo zachrániť prvých štyroch chlapcov.

Teraz alebo nikdy! Záchranári sa včera rozhodli, že začnú vyslobodzovať chlapcov uväznených v zaplavenej thajskej jaskyni. Dospeli k tomu po tom, čo dôkladne vyhodnotili situáciu a zistili, že voda v jaskyni je po odčerpávaní na najnižšej možnej úrovni. Pre obdobie dažďov môže už len stúpať. Nebolo možné čakať ani o deň dlhšie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Z jaskyne vykázali všetok nadbytočný personál, ostali len potápači, ktorí pre chlapcov išli, a zdravotníci, ktorí na nich čakali. Aj novinári sa museli presunúť ďalej od vchodu. „Toto je deň D. Chlapci sú pripravení čeliť akýmkoľvek výzvam,“ povedal vedúci záchranárov Narongsak Osottanakorn.

Ak všetko pôjde tak, ako má, vyslobodzovanie by nemalo trvať dlhšie ako tri dni. Do akcie sa priamo zapojilo 13 potápačov zo zahraničia. Desiati išli do jaskyne ako prví, traja sa pripojili neskôr a budú na nich čakať po ceste. Ďalší potápači, vrátane thajských, sú pripravení podporiť ich.

Každého chlapca sprevádzajú dvaja potápači, ktorí mu nesú aj kyslík. Pre chlapcov to je životne dôležitá skúška, pretože sa musia brodiť, potápať sa aj liezť, a to všetko v tme a s maskou na tvári. Najťažšou etapou, ktorej musia čeliť, je 30-metrový úsek, ktorý je taký úzky, že si potápači budú musieť zložiť kyslíkové fľaše, aby ním prešli. O zložitosti situácie svedčí aj fakt, že potápačovi, ktorý pred pár dňami niesol chlapcom kyslík, samému došiel a zomrel. Jeho kolegovia sa k jeho smrti vyjadrili: „Nedovolíme, aby tvoja obeta vyšla nazmar!“

Otvoriť galériu Potápači sa snažili predrať sa k chlapcom. Zdroj: reuters

Potápačom sa najprv podarilo vytiahnuť dvoch chlapcov, ktorých sanitky z jaskyne previezli do nemocnice. Neskôr zachránili ešte dvoch. Všetci sú zdravotne v poriadku. Ďalších chcú vyslobodiť dnes ráno. Záchranári sa najskôr rozhodli vytiahnuť najslabších chlapcov, pretože podmienky boli na začiatku akcie najlepšie. Deti mohli veľkú časť cesty vďaka odčerpávaniu vody prejsť po vlastných, a preto cesta von trvala rýchlejšie. Neskôr bude voda už len stúpať.