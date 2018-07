Skvelý Volko udivuje aj naďalej: Prekonal ďalší slovenský rekord!

Majstrovstvá Slovenska atlétov na trnavskom Mestskom štadióne Antona Hajmássyho ozdobil v nedeľu slovenský rekord Jána Volka v behu na 200 m časom 20,24.

Veľkú časť disciplín ovplyvnil vietor, no v regulárnej sile +1,6 m/s fúkal pri finálovom behu na 200 m, v ktorom Volko vytvoril nový slovenský rekord 20,24 (predtým 20,33 na ME-23 v Bydgoszczi'17). Volko mal výborný štart s reakciou 0,179 a zvíťazil s jasným náskokom. Pozoruhodný čas však dosiahol aj druhý Šimon Bujna, výkonom 20,67 splnil limit na ME v Berlíne (20,90) a navyše si vytvoril osobný rekord, keď prvýkrát prelomil, a to výrazne, hranicu 21 sekúnd. Bujna sa stal 16. slovenským atlétom, ktorý naplnil normu EA na ME v Berlíne.