Nedržal jazyk za zubami: Özilov otec po kritike nikoho nešetril!

Nemecký futbalový reprezentant Mesut Özil je "sklamaný a urazený" zo zaobchádzania, akého sa dočkal v uplynulom období.

V nedeľu to vyhlásil jeho otec Mustafa, podľa ktorého by mal ofenzívny stredopoliar ukončiť reprezentačnú kariéru. Özil si vyslúžil veľkú kritiku za svoje výkony na MS v Rusku, s ktorými sa Nemci rozlúčili už v základnej skupine. Obhajcovia trofeje zvíťazili iba nad Švédskom, aj to len po góle zo záverečných sekúnd duelu, a prehrali s Mexikom aj s Kórejskou republikou.

Hráč londýnskeho Arsenalu čelil kritike už pred MS a niektorí fanúšikovia dokonca vyzývali trénera Joachima Löwa, aby ho do Ruska nezobral. Özil sa totiž spolu s Ilkayom Gündoganom stretli s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Dvojica reprezentantov s tureckými koreňmi pózovala na spoločných fotkách a s úsmevom mu odovzdala svoje dresy. Dvadsaťdeväťročného Özila preto vypískali v prípravnom zápas s Rakúskom, ktoré Nemci prehrali. "Ak by som bol na jeho mieste, povedal by som: 'ďakujem, ale už je toho príliš'," uviedol Mustafa Özil pre nedeľňajšie vydanie denníka Bild.

"Jeho vlastní fanúšikovia ho vypískali v Rakúsku a on nevie prečo. Hral v národnom mužstve deväť rokov a je majster sveta. Vždy sa hovorí, že keď vyhráme, vyhráme spoločne, no keď prehráme, prehráme kvôli Özilovi. Je ako obetný baránok, pritom bol roky vzorom. Je to absurdné - miluje Nemecko a ukázal svoju oddanosť," hneval sa.

Özilov otec prezradil, že svojmu synovi radil, aby sa s tureckým prezidentom nefotil. "Myslel som si, že to nie je úplne najlepší nápad, ale nemyslel som si, že z toho všetci skolabujú. Nebola to Mesutova prvá fotka s Erdoganom a ani žiadne politické gesto," uviedol.