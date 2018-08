Bratislavčan Roman Bíro má doma nevšedný poklad: Železnicu má priamo v dome

Všetko sa to začalo prvým vláčikom, ktorý dostal pod stromček ako desaťročný chlapec.

Dnes má bývalý riaditeľ leteckej prevádzky Roman Bíro (62) doma železnicu, ktorú staval trinásť rokov.

Rozprestiera sa na ploche 24 m² a je pastvou pre oči nielen pre tých, ktorým učarovala železnica. Veď posúďte sami!

Keď sme prišli na návštevu k Bratislavčanovi Romanovi Bírovi, stratili sme reč. V suteréne domu totiž ukrýva dokonalé železničiarske múzeum. Na ploche 24 m2 sa tu premávajú súpravy elektrických vláčikov. Majiteľ tohto skvostu, paradoxne, celý život zasvätil leteckej doprave. „Dedo ma ako chlapca brával často na stanicu, kde sme pozorovali vlaky. Keď som dostal prvý vláčik značky Piko, začal som sa o túto zábavku viac zaujímať,“ rozhovorí sa pán Bíro, ktorý pred časom odišiel z pos­tu riaditeľa leteckej prevádzky do dôchodku. „Nechodím do krčmy, čas trávim s rodinou a pri mojich vlakoch,“ vraví a spustí prvú vlakovú súpravu, za ňou ďalšiu a ešte ďalšiu. Zo stanice zaznie ampliónové hlásenie o tom, že vlak práve odchádza z nástupišťa, z rušňa sa ozve typické hu-húúúú a vláčik sa rozbehne.

„Krajinka s vlakmi je postavená do rokov 1970 až 1990, keď bol podľa mňa najväčší rozmach železničnej dopravy v Československu. Mám tu set lokomotív pre jednosmernú a pre striedavú trakciu, to sú tie, ktoré jazdia napríklad v Bratislave,“ vysvetľuje nadšený „železničiar“ a dodáva, že veľa modelov lokomotív a aj budov na ploche je vyrobených ručne. Vláčiky ovláda cez počítač. „Celé je to zdigitalizované, naraz môžu ísť štyri súpravy. Všetko sú to modely, ktoré jazdili na našich tratiach.“

Kým pán Bíro vysvetľuje, ako to celé funguje, obzeráme si zelené plochy a svahy s kríkmi a stromami, domy, obchody, depo, tunely... Majiteľa stála táto krajinka „rozprávkovú“ finančnú investíciu. „Stálo ma to jedno veľmi veľké, drahé SUV,“ prezradí. Svojich dvoch synov však k svojej vášni nedokázal primäť. „Nechytilo ich to. Terajšie deti majú iný svet, toto je svet nás starších. Kedysi boli stanice plné vlakov. Dnes nájsť poriadny nákladný vlak je problém, všetko sa preváža kamiónmi,“ vzdychne si.

Zaujíma nás, či to ne­chcel predať do múzea a dostaneme jednoznačnú odpoveď. „To sa nedá kúpiť, lebo to neodnesiete z domu. Zničilo by sa to. Vlastne sa kvôli tomu s rodinou ani nemôžem presťahovať,“ smeje sa, no pripúšťa, že raz z tej miestnosti možno naozaj spraví múzeum.

Historický rušeň

Historický rušeň. Zdroj: Michal Hanko

Parná lokomotíva je z povojnových rokov.

Budova stanice

Budova stanice. Zdroj: Michal Hanko

Všetky stanice zodpovedajú štýlom stavieb v Československu.

Slovenská strela

Slovenská strela. Zdroj: Michal Hanko

Najrýchlejšia súprava, ktorá u nás jazdila (160 km/h) s lokomotívou Gorila.

Sergej

Sergej. Zdroj: Michal Hanko

Ruská lokomotíva z rokov 1970 až 1990. Sergej mal dvojtaktný motor z ponorky. Po rozdelení Československa ich stiahli, lebo mali vysokú spotrebu.

Depo

Depo. Zdroj: Michal Hanko

Tu sú odstavené lokomotívy. Dnes už takéto depá nájdete málokde.

Parné lokomotívy

Povojnová parná lokomotíva Papagáj (vľavo) a naša najrýchlejšia rýchliková parná lokomotíva Albatros (vpravo). Vozila Slovenskú strelu z Prahy do Bratislavy.

Silák

Lokomotíva s názvom Dvojička, rad 131 na vozenie ťažkých nákladných vlakov.

Semafor

Semafor. Zdroj: Michal Hanko

Vlaková doprava je zabezpečená 5-svetelnou rýchlostnou sústavou.

Čo ukrýva