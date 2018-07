Barack Obama tvorí s Michelle ukážkový pár už 26 rokov: Tu sú jeho rady na dlhotrvajúce a šťastné manželstvo

Dan Pfeiffer, bývalý hovorca niekdajšieho amerického prezidenta Baracka Obamu, prednedávnom napísal knihu s názvom Áno, stále môžeme, ktorá detailne zobrazuje obdobie, ktoré Dan strávil v Bielom dome.

Dan v nej opisuje rôzne zážitky či skúsenosti a taktiež cituje Baracka a jeho rady, ktoré rozdával okolo seba. Niektoré z nich sa týkajú napríklad aj vzťahov. Keďže Obama so svojou manželkou Michelle tvoria už dlhých 26 rokov ukážkový pár, na jeho radách bude určite veľký kus pravdy.

Barack Obama’s relationship advice to @danpfeiffer is better than 99% of the advice columns on the Internet. pic.twitter.com/AumDz0M8fY — Amanda Litman (@amandalitman) 22. júna 2018

Bývalý hovorca v knihe popísal aj konkrétne otázky, ktoré mu Barack dal tesne pred tým, ako sa mal Dan oženiť so svojou snúbenicou. Tieto otázky by sa mal vraj spýtať každý sám seba pred tým, ako sa rozhodne spečatiť vzťah manželstvom.

"Je to niekto, kto je pre vás zaujímavý? S touto osobou strávite zvyšok svojho života a nie je nič dôležitejšie, ako ju chcieť stále počúvať," cituje slová z knihy portál Mamamia. Ďalšia otázka, ktorú by ste si pred záväzkom mali položiť, znie: "Dokáže vás rozosmiať?" Posledná z nich sa týka detí. "Ak chcete mať v budúcnosti deti, myslíte si že vaša partnerka bude dobrou mamou?"

Celé to ukončil slovami, že život je príliš krátky, a tak sa treba zamýšľať len nad podstatnými vecami a neriešiť zbytočné maličkosti. Obamove rady sa stali virálnymi a ľudia si ich medzi sebou zdieľali na sociálnych sieťach s poďakovaním a peknými slovami.