Prezident Andrej Kiska to vyslovil na festivale nahlas: Kvôli tomuto zostávam v politike

Na tohtoročný festival Pohoda zavítal aj prezident Andrej Kiska (55). Pozdravil ľudí na emotívnej diskusii a porozprával sa s rodičmi zavraždeného Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27). Práve táto tragédia je podľa neho hlavným dôvodom, prečo sa rozhodol pokračovať v politike.

Prezident SR Andrej Kiska hovoril o tom, že komu nezomrelo dieťa, si nevie predstaviť, akou tragédiou prechádzajú rodičia. „Asi nikto z nás si nevie predstaviť, že by jeho dieťa mohlo byť surovo zabité. Ale všetci spolu, všetci ako sme tu, ktorí nás počujú a vidia, vieme sľúbiť, že to tak nenecháme. Že pamiatka Jána a Martiny nám nedá spať, bude nás hnať dopredu a my si to naše Slovensko nedáme,“ vyhlásil prezident.

Podľa jeho slov práve pre vraždu Janka a Martinky sa rozhodol zostať v politike. „Ako pohŕdajú ľuďmi, bol pre mňa obrovský šok,“ opísal Kiska. Podľa hlavy štátu treba prevziať moc a dať ju slušným ľuďom.