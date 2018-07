Cibulková bola výborná: Má šancu na štvrťfinále, hovorí sekretár zväzu

Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala už do osemfinále dvojhry na granslamovom turnaji vo Wimbledone.

Cibulková bola po suverénnom postupe medzi elitnú šestnástku veľmi spokojná. "Podala som bezchybný výkon. Do bodky som splnila taktiku, na ktorej sme sa dohodli s mojím trénerom Maťom Liptákom. Dnes si naozaj nemám čo vytknúť. Ak by mi do kurtu padlo ešte viac prvých podaní, už by sme museli hovoriť o perfekcionizme. Nečakala som, že zápas bude mať taký hladký priebeh. Hrala som však výborne a súperku som k ničomu nepustila. Mertensová ťažko čítala moje údery. Do poslednej chvíle nevedela, kam bude smerovať loptička z mojej rakety. Moje údery mali dobrú dĺžku a dostatočnú razanciu, vo výmenách som ju tlačila. Mala tam síce zopár brejkbalov, no väčšinu z nich som odvrátila výborným podaním alebo winnerom. Pri big pointoch som dnes mala navrch, v dôležitých momentoch som ju prevýšila. Všetko bolo v mojich rukách, ja som riadila zápas a držala jeho opraty," povedala pre TASR wimbledonská štvrťfinalistka z roku 2016.

Zápas proti Su-Wei Hsieh bude podľa slov Cibulkovej náročný. "Je to veľmi nepríjemná súperka. Dvakrát som ju síce zdolala, no vlani na Australian Open to bolo ťažké. Je povzbudená víťazstvom nad svetovou jednotkou. Musím pristúpiť k tomuto duelu rovnako ako keby som hrala proti Halepovej. Každá hráčka, ktorá postúpila do osemfinále, si to zaslúžila. Teraz bude záležať od toho, ktorá z nás podá v ten deň lepší výkon, ta vyhrá."

Zápasy Cibulkovej sledoval priamo vo Wimbledone generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška, ktorému robil spoločnosť bývalý šéf ITF Francesco Ricci Bitti. "Dominika podala proti Mertensovej výborný výkon, ale aj predtým proti Kontovej. Výborne returnovala a mala väčší tlak vo výmenách. Po vypadnutí Halepovej má veľkú šancu postúpiť do štvrťfinále Wimbledonu,” povedal Moška pre stz.sk. Cibulkovú delí od návratu na post slovenskej jednotky jedno víťazstvo.

Dominika CIBULKOVÁ (SR) - Elise Mertensová (15-Bel.) 6:2, 6:2