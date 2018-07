NAKA zasahovala v škole: Pri razii zatkli 22 osôb, prepukol ďalší korupčný škandál!

Škandál v Stredoslovenskom futbalovom zväze.

Za korupciu skončilo 22 hlavných rozhodcov, ich asistentov, delegátov a funkcionárov futbalových klubov v rukách polície. Tá si po nich prišla priamo na seminár, ktorý sa konal v Banskej Bystrici. Akcia bola zameraná na športovú korupciu v 3. až 5. lige a malo ísť o úplatky vo výške až 1 000 eur!

V slovenskom futbale to už bez nejakého toho škandálu asi nemôže ani byť. Keď sa nič nedeje v kabínach rozhodcov, pretože sa sezóna ešte nezačala, dá o sebe vedieť aspoň odveká rakovina tejto hry, a to korupcia.

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a študenti strednej policajnej školy zasahovali v sobotu popoludní v Banskej Bystrici v budove Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici.

„V rámci rozsiahlej akcie v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) zadržali 22 osôb, z toho je 21 obvinených a jeden podozrivý,“ uviedol hovorca Prezídia PZ Michal Slivka.

Medzi zadržanými sú hlavní rozhodcovia, asistenti rozhodcov a delegáti zápasov, ako aj funkcionári klubov! Mená ešte nezverejnili. „Manipulácie s výsledkami mali prebiehať v stretnutiach od tretej až po piatu najvyššiu ligu, za čo prijímali úplatky vo výške od dvesto až po tisíc eur,“ doplnil hovorca Michal Slivka.

Všetko sa malo udiať od apríla do júna tohto roka. Po zadržaných prišiel policajný autobus, ktorý ich odviezol na výsluch na oddelenia polície do Bratislavy. Aspoň cestovali luxusne. No nie?