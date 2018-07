Bývalý tréner si to neodpustil: Peťo bude útočiť na výhru, hoci nie je astmatik

Máme sa na čo tešiť!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Aj druhá etapa na Tour de France 2018 bude mať výlučne rovinatý profil. Očakávame preto ďalší hektický záverečný špurt. Šprintérska prémia sa nachádza 50 km pred cieľom. Ale pozor! Posledných 500 metrov čaká na pretekárov mierne stúpanie. Presne toto je špecialita Petra Sagana, ktorý bude patriť medzi najväčších favoritov.

Ako to vidí bývalý tréner slovenskej reprezentácie v cestnej cyklistike Kamil Haťapka ?

„Tak už sme odštartovali 105. ročník Tour de France, na ktorom, ako sa zdá, bude ,astmatik´ Froome bojovať so 175-členným pelotónom o svoje piate víťazstvo. Za súperov bude mať hlavne skvelých vrchárov, ako sú Nibali, Quintana, Uran, Dumolin, Porte, D. Martin a možno že i nejakí ďalší, tiež astmatici´, pre ktorých by už konečne mali vytvoriť vo všetkých športových odvetviach kategóriu Astmatici a zaradiť ich medzi postihnutých športovcov.

Sme veľmi radi, že o zelený šprintérsky dres po šiesty raz zabojuje náš slovenský fenomén Peter Sagan, ktorý víťazí, hoci nie je astmatik... Zdá sa, že BORA postavila tentoraz na Tour silné družstvo, ktoré by mohlo výdatne pomáhať Saganovi dnes, ale aj v závere trinástich viac-menej rovinatých etáp, a aj v 19 rýchlostných prémiách. Sagan to bude potrebovať, za súperov má skvelých šprintérov na čele s Cavendishom, ďalej sú to Degenkolb, Gaviria, Greipel, Kittel, Kristoff, Matthews a iste sa na cieľových rovinkách ukážu aj ďalší... Pre šprintérov je výhodou, že rovinaté etapy sú naplánované na začiatku pretekov.“