Svetová legenda: Neymar to preháňa a škodí tak futbalu!

Svetová legenda a jeden z najlepších talianskych futbalistov histórie Roberto Baggio (51) zavítal v piatok na Slovensko v rámci 7. ročníka Italia Soccer Campu 2018 v Bratislave

Najlepší hráč sveta z roku 1993 porozprával o neúčasti Talianska na aktuálnom svetovom šampionáte, o zahodenej penalte vo finále MS 1994 a vychválil aj slovenských hráčov Hamšíka či Škriniara!?

Taliani po 60. rokoch chýbajú na šampionáte...

- Je to pre nás tragédia. Ľudia sú z toho veľmi smutní.

Komu fandíte na MS?

- Mám veľa kamarátov a známych v Argentíne, takže som držal palce im. Žiaľ, vypadli.

Ako hodnotíte simulovanie Neymara?

- Už to preháňa a škodí to futbalu. Je to zlé aj pre neho, pretože mu už prestali veriť.

Čo vravíte na zavedenie technológie VAR?

- Veľmi mení futbal, ale je to iba pozitívne.

Kto bol vaším idolom?

- Brazílčan Zico.

Spomínate na nepremenenú penaltu vo finálovom rozstrele MS 1994?

- Túto jedenástku mi budú pripomínať celý život. Je to najhorší moment v mojej kariére.

Hrávate ešte futbal?

- Už veľmi nie. Mám šesťkrát operované koleno.

Ako hodnotíte výkony Hamšíka v Neapole a Škriniara v Interi?

- Hamšík je fenomenálny futbalista a zapísal sa do histórie Neapola. Škriniar je komplexný hráč, potrebuje ešte nabrať skúsenosti.

Špekuluje sa o prestupe Ronalda do Juventusu...

- Už ho čakáme.