Podtatranskú obec zavalila voda, cesta sa premenila na rieku: Piata fotka vás odrovná

Podtatranská obec zažila v piatok šok. Intenzívny lokálny dážď, tak ako predpovedali meteorológovia, zasiahol práve Hranovnicu (okr. Poprad). Len 10 minút stačilo, aby sa dedina dostala pod vodu.

Od Kráľovej hole sa privalil čierny mrak. „Akoby sa tu zastavil a všetka voda sa z neho vyvalila rovno na nás. Trvalo to 10, možno 15 minút a celú pivnicu sme mali pod vodou. Za posledný mesiac je to už štvrtýkrát,“ sťažovala sa Marika. Pani Magdaléna Greňová (74) mala zatopené pivnice a zničenú záhradu aj stodolu: „Nezostáva mi iné, len zobrať lopatu a vedrá a začať čistiť.“ Do dediny prišli pomáhať hasiči. „Snažíme sa odčerpávať vodu, a tak zabrániť ešte väčším škodám,“ povedal veliteľ zásahu Ján Marušín.

Domáci vravia, že na túto situáciu starostu upozorňovali. Milan (59) so synom Marekom (32) si majetok zachraňovali vlastným bagrom. „Kvôli výstrahám som nešiel do roboty. Hneď ako začalo pršať, som sadol do bagra a začal robiť hrádzky a čistiť zanesené priepusty. Aj tak sa však voda vovalila na cesty a do dvorov. A to chcú do tohto malého potoka zaústiť ďalší zberný kanál z priľahlého kopca,“ rozhorčoval sa Marek.

„Snažíme sa dedinu čistiť a udržiavať, ale niektorí ľudia sú stále nespokojní. Máme problém s domami na nevysporiadaných pozemkoch a aj s kanalizáciou,“ uviedol starosta Vladimír Horváth s tým, že hodinu po povodni už zasadal krízový štáb, ktorý vyhlásil 3. stupeň povodňovej aktivity.